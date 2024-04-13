Схуднути до літа. Додайте цей продукт у каву й результат не змусить на себе довго чекати

Вже скоро літо, а тому багато хто починає замислюватися над тим, як швидко схуднути, аби підготуватися до пляжного сезону. І якщо про спорт та дієти знають усі, то цей цікавий лайфхак лише набирає популярність. Виявляється, схуднути допоможе кава, але для цього до неї потрібно додати один важливий інгредієнт.

Як схуднути до літа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl .

Що додавати у каву, аби схуднути

Як виявилося, кава дійсно може допомогти у боротьбі з зайвими кілограмами. Для цього потрібно додавати у неї пасту з тахіні (подрібнений кунжут).

Одна чайна ложка тахіні містить 42 калорії, але це ніяк не вплине на набір ваги. Навпаки, адже у цьому продукті міститься багато клітковини. А вона, як відомо, прискорює процеси спалювання калорій. Ба більше, тахіні допоможе утриматися від перекусів та переїдання, адже ця паста дає відчуття ситості.

Втім, варто враховувати індивідуальні особливості кожного організму. Усі зміни у раціоні та вживання нових продуктів варто узгоджувати з лікарем та не забувати про можливі алергічні реакції.

Що додати у каву для схуднення (ілюстрація: freepik.com)

Як пити каву, аби худнути

Не всі знають, але популярні кавові напої можуть не лише не сприяти схудненню, а ще й навпаки провокувати набір зайвої ваги. Усе через те, що до кави додають такі продукти:

цукор

сиропи

молоко

вершки

морозиво.

Тому якщо ви хочете пити каву і не гладшати, обирайте напої без додаткових підсолоджувачів та калорійних продуктів.