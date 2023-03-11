Ці фрази зроблять вас ворогами для ваших дітей: запам'ятайте та уникайте!

Іди та не заважай

Чим частіше малюк чує ці слова, тим більше він починає думати, що справді не цікавий дорослим. Згодом у нього виробиться імунітет до цих слів, проте на підсвідомому рівні він ніколи не забуде це відчуття.

Звісно, бувають ситуації, коли дитина справді заважає. Проте потрібно пояснити це в більш лаконічній формі.

Заспокойся прямо зараз, це дрібниця

У різному віці нас турбують різні речі. Те, що для вас є дрібницею, для дитини могло мати велике значення. Не применшуйте цього. Дайте їй прожити ті емоції, які вона відчуває.

Інакше дитина не буде ділитися з вами своїми почуттями, знаючи, що ви просто відмахнетеся від неї.

Дай я зроблю

Батьки - це провідники дитини в дорослий світ. Вони дають їй перші базові знання про життя. Якщо в дитини щось не виходить, проявіть терпіння та витримку. Дайте їй спробувати, зробити власні помилки та зрештою навчитися.

Не забувайте, що колись ви також багато чому вчилися з нуля.

Це ти в маму/тата такий/така

Такі слова зазвичай несуть негативний контекст, особливо якщо батьки розлучені. Проте дитина не винна в труднощах у батьківських стосунках. Якщо й порівнювати з іншими людьми, то наголошувати на гарних якостях, позначати досягнення, а не розвивати комплекси.

Поки ти живеш у моєму домі, я все вирішую

Діти постійно промацують межі дозволеного: як можна говорити, що казати, і як чинити. Іноді вони порушують правила і це призводить до конфлікту. Дитина намагається оскаржити традицію, встановлені норми, але мама непохитна.

Ця фраза змушує дітей швидше втекти з батьківського гнізда, щоб отримати особистий простір і бути в змозі вільно висловлювати свою думку.