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Народилися на 22 тижні: як лікарі рятували найбільш недоношених дітей у світі (фото)

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Канада, Вівторок 07 березня 2023 19:58
Народилися на 22 тижні: як лікарі рятували найбільш недоношених дітей у світі (фото) Ці близнята народилися на 22 тижні вагітності (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Близнюки Адія та Адріал Надараджа з Канади народилися на 126 днів раніше терміну. Цим вони встановили новий рекорд у книзі Гіннеса, побивши попередній, який був 125 днів. Нещодавно братик і сестричка святкували свій перший день народження.

Про це пишуть на сайті BBC.

Що відомо про малюків-рекордсменів

Адія та Адріал Надараджа народилися в лікарні Маунт-Сінай у Торонто на 126 днів раніше, коли їх мати, Шакіна Раджендрам, була рівно на 22 тижні вагітності.

При народженні Адія важила 330 грамів, а Адріал - 420 грамів. Мама діток розповідає, що відчувала перейми ще на 21 тижні. Тоді лікарі не давали дітям на життя жодного шансу, а якби вони народилися раніше 22 тижня, їх не рятували б.

Народилися на 22 тижні: як лікарі рятували найбільш недоношених дітей у світі (фото)

Найбільш недоношені діти у світі після народження Адія та Адріал (фото: bbc.com)

"Я просто розплакалася", - каже мама близнюків, описуючи, що вона відчувала, коли води відійшли занадто рано.

Попри сильну кровотечу, вона сказала, що робила все можливе, щоб "утримати дітей" ще кілька годин. Їй це таки вдалося.

Немовлята були на межі життя та смерті. Їх шкіра була майже прозорою, очі злилися. Їм потрібна була штучна вентиляція легенів, а серед інших ускладнень, які загрожували життю, виявили крововилив у мозок.

Народилися на 22 тижні: як лікарі рятували найбільш недоношених дітей у світі (фото)

Батьки мали твердий намір боротися за життя їхніх дітей до останнього (фото: bbc.com)

Більшість канадських лікарень не надають реанімацію та інтенсивну терапію дітям, народженим раніше 23 тижнів вагітності. Проте знайшовся один заклад, який допоміг сім'ї. За злим жартом долі, це була та сама лікарня, в якій у Шакіни стався викидень під час першої вагітності.

"Ніхто з нас не знав, якими будуть довгострокові наслідки медичних проблем близнюків; однак одне було напевно - їхні батьки ніколи не втратять надії", - написав неонатолог Пракеш Шах.

Нещодавно Адія та Адріал відсвяткували свій перший день народження. Зараз немовлята почуваються чудово, хоча й перебувають під постійним наглядом лікарів.

Народилися на 22 тижні: як лікарі рятували найбільш недоношених дітей у світі (фото)

Немовлята стали рекордсменами серед недоношених дітей у світі за книгою рекордів Гіннеса (фото: bbc.com)

Раніше ми розповідали, як у Львові лікарі виходили немовля з вагою 580 грамів.

Читайте також, як українські лікарі врятували дитину з роз'єднаним стравоходом.

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