Ці фрази швидко видають ловеласів та бабіїв: яким словам чоловіка довіряти не варто

"Не пам'ятаю, щоб я це казав"

Кавалер спочатку будує карколомні плани та розповідає, як ви круто разом відпочинете (повеселитеся, погуляєте, подорожуватимете). А потім він різко плани скасовує, часом навіть в останній момент, і посилається, що забув.

І це має насторожити. Особливо якщо така ситуація трапляється не один раз. Можливо, ви не єдиний у нього об'єкт симпатії, і він не пам'ятає, що й кому пообіцяв.

"Давай не говоритимемо про мене, розкажи краще про себе"

Така фраза-маячок не лише у бабіїв. Вона має насторожити у будь-якому разі, оскільки чоловік просто переводить розмову на іншу тему, щоб не говорити про себе. Він не хоче бути відвертим, пускати вас у свій світ, розповідати про себе та зберігає інформацію в таємниці.

Так чинять ті чоловіки, які приховують щось важливе або - щоб не запам'ятовувати, що саме і кому вони розповіли. А ще це ознака, що чоловік не збирається робити це знайомство тривалим.

"Давай сходимо кудись у круте місце"

Сама собою ця фраза звучить досить нешкідливо і дає посил, що чоловік хоче провести з жінкою час. Але й тут варто бути уважними - бабії для спокуси пускають пилюку в очі й часто для цього використовують гроші. Походи в дорогий ресторан, крута машина, шикарний будинок.

А потім виявиться, що гроші були останні, квартира чи будинок – друзів, які просили квіти поливати чи рибок годувати, а машину він узяв у тата, покататися.

"Всі мої колишні були істеричками"

Сам факт того, що чоловік дозволяє собі відгукуватися про колишніх партнерок негативно – поганий знак. І от прямо всі були істеричками? Тут чи він сам таких вибирав, чи він їх усіх до істерики доводив.

І у вас є величезні шанси швидко перетворитися на таку ж колишню, і теж – істеричку. По суті, чоловік однією фразою одразу заявляє, що своєї відповідальності у стосунках він не несе, і ні в чому сам не винен. Завжди й у всьому винні жінки.

"Давай не поспішатимемо і подивимося, що в нас вийде"

Ви деякий час зустрічаєтеся, навіть провели разом пару ночей, поїхали на уїк-енд за місто. А потім чуєте таку фразу. І це неприємно. Чоловіки-бабії зазвичай діють за принципом "навіщо все ускладнювати?" Вони звикли не затримуватися на одному місці та змінюють своїх партнерок як рукавички.

Всі розмови про стосунки викликають у них роздратування, зазвичай вони відповідають: "нам і так добре", "поговоримо про це іншим разом", "навіщо ти зараз це вирішила з'ясовувати", "такі розмови ведуть лише до конфліктів".

По суті такі чоловіки вважають, що справжні стосунки можуть все зіпсувати, і не готові бути довго з однією жінкою.