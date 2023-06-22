Эти фразы быстро выдают ловеласов и бабников: каким словам мужчины доверять не стоит

"Не помню, чтоб я это говорил"

Кавалер сначала строит головокружительные планы и рассказывает, как вы круто вместе отдохнете (повеселитесь, погуляете, будете путешествовать). А потом он резко планы отменяет, порой даже в последний момент, и ссылается, что забыл.

И это должно насторожить. Особенно, если такая ситуация случается не один раз. Возможно, вы не единственный у него объект симпатии, и он реально не помнит, что и кому пообещал.

"Давай не будем говорить обо мне, расскажи лучше о себе"

Такая фраза-маячок не только у бабников. Она должна насторожить в любом случае, так как мужчина просто переводит разговор на другую тему, чтобы не говорить о себе. Он не хочет быть откровенным, пускать вас в свой мир, рассказывать о себе и хранит информацию в тайне.

Так поступают те мужчины, которые скрывают что-то важное или же - чтобы не запоминать, что именно и кому они рассказали. А еще это признак, что мужчина не собирается делать это знакомство продолжительным.

"Давай сходим куда-нибудь в крутое место"

Сама по себе эта фраза звучит довольно безобидно и дает посыл, что мужчина хочет провести с женщиной время. Но и тут стоит быть внимательными - бабники для обольщения пускают пыль в глаза и часто для этого используют деньги. Походы в дорогой ресторан, крутая машина, навороченный дом.

А потом окажется, что деньги были последние, квартира или дом - друзей, которые просили цветы поливать или рыбок кормить, а машину он взял у папы, покататься.

"Все мои бывшие были истеричками"

Сам факт того, что мужчина позволяет себе отзываться о бывших партнершах негативно - плохой знак. И вот прямо все были истеричками? Тут либо он сам таких выбирал, либо он их всех до истерики доводил.

И у вас есть огромные шансы быстро превратиться в такую же бывшую, и тоже - истеричку. По сути, мужчина одной фразой сразу заявляет, что свою ответственность в отношениях он не несет, и ни в чем сам не виноват. Всегда и во всем у него виноваты женщины.

"Давай не будем спешить и посмотрим, что у нас получится"

Вы некоторое время встречаетесь, даже провели вместе пару ночей, съездили на уикенд за город. А потом слышите такую фразу. И это неприятно. Мужчины-бабники обычно действуют по принципу "зачем все усложнять?". Они привыкли не задерживаться на одном месте и меняют своих партнерш как перчатки.

Все разговоры об отношениях вызывают у них раздражение, обычно они отвечают: "нам и так хорошо", "поговорим об этом в другой раз", "зачем ты сейчас это решила выяснять", "такие разговоры ведут только к конфликтам".

По сути, такие мужчины считают, что настоящие отношения могут все испортить, и не готовы быть долго с одной женщиной.