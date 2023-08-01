Ці фрази ніколи не можна казати жінкам, інакще стосункам прийде кінець

Мама готує краще

Така фраза може призвести до великої кількості конфліктів надалі. В такі моменти не варто чекати від жінки покірного мовчання. Ці 3 слова кохана пам'ятатиме довгий час і потім буде нагадувати про це знову і знову.

В жодному разі порівнювати кохану з кимось не можна, оскільки кожна жінка прагне бути найкращою для свого чоловіка, ніяк інакше.

Я, звісно, люблю тебе, але...

Після цього вислову жінка почне сумніватись в почуттях коханого та буде думати, що прихильність потрібно заслужити.

Якщо назріли якісь проблеми в стосунках, краще обговорити їх разом. Однак не варто освідчуватись в коханні та при цьому докоряти.

В тебе така красива подруга

Цим ви підпишете собі "смертний вирок". Багато жінок відразу йдуть від таких любителів робити компліменти. Це одна з найжахливіших фраз, після якої кохана буде думати, що чоловікові подобається подруга.

До того ж вона буде вважати, що її коханий може бути здатний на зраду. Краще не робити такі компліменти та з обережністю говорити про її подруг.

Раніше ти мала кращий вигляд

Критикувати фігуру жінки, тим паче яка народила дітей - найгірше, що можна робити в стосунках. Насправді кожна людина щодня дивиться на себе в дзеркало і бачить, як вона виглядає.

Краще проявіть свою любов, прийняття та розуміння. Кохана жінка завжди красива і має добрий вигляд. Особливо важливо, якщо чути про це вона буде саме від вас. Краса в очах того, хто дивиться.

Мене дратують твої подруги

Дуже часто можуть не подобатись друзі коханої людини - і це нормально. Жінці також можуть не подобатись ваші приятелі, але про це вона не скаже.

Якщо не ладнаються стосунки з подругами дружини, то треба знайти спосіб це виправити. Жінці потрібно спілкуватись з подругами. Позбавляти її цього ні в якому разі не можна, такі обмеження приведуть стосунки у безвихідь.