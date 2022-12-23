Ці фільми та серіали про Україну має подивитися кожен. І ось - чому

І будуть люди

Це історична сага, знята за мотивами однойменного роману Анатолія Дімарова "І будуть люди". В основі сюжету - звичайні українці, які проживають буремні етапи ХХ століття: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, що приніс за собою масові репресії та Голодомор.

Кожен герой саги по-різному сприймає ці події, але всі вони хотіли одного - жити у спокої.

Про 12 людських доль, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх і йдеться у серіалі.

Кадр з серіалу "І будуть люди"

Сюжет розвивається повільно.

"Я не вважав можливим робити тотальну сучасну динаміку в цій історії, бо простір села цього не вимагає. Він настільки статичний і в чомусь віковічний, що будь-які активні рухи людей на цих ландшафтах є незвичайними. Я свідомо налаштовував усю команду, щоб ми знімали "по-старому", - зазначає режисер Аркадій Непиталюк.

Знімальна група ретельно готувалась до зйомок серіалу. Наприклад, костюми намагалися шити з автентичних матеріалів. Костюмерний цех використав біля тисячі вбрань і понад 10 літрів фарби, аби надати їм необхідної фактури.

Для кращого відтворення подій побудували спеціальну локацію - "хутір Івасют", до якого навіть проклали дорогу, щоб техніка могла вільно проїжджати.

Кастинг був дуже масштабним. Він проходив по всій Україні. Загалом у серіалі знялися понад 120 акторів.

Сага

Головними героями серіалу "Сага" є звичайна українська родина Козаків. Їхня історія починається перед Першою світовою війною та продовжується протягом усього століття.

Різні покоління цієї сім’ї проживають, як і щасливі так і трагічні, проте важливі події України ХХ століття: війни, революцію, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва, вибух на ЧАЕС, розпад СРСР, проголошення Незалежності України, революції 2004 та 2014 років.

Кадр з серіалу "Сага"

За іронією долі, члени однієї родини інколи опиняються по різні сторони барикад. Наприклад, два брати: Сергій та Сашко були розділені Другою світовою війною. Перший - "ворог народу", який став ним безпідставно, а другий - офіцер НКВС, потім працівник КДБ

"Сага" однозначно є цікавим українським продуктом, який вартує вашої уваги.

Кадр з серіалу "Сага"

Заборонений

Це автобіографічний фільм про життя та боротьбу відомого українського поета-шістдесятника і політв’язня Василя Стуса.

"Заборонений" можна поділити на три частини. Перша розповідає про життя поета до його найпершого ув’язнення, друга - висвітлює судовий процес над Стусом. Ця частина є найкоротшою у фільмі та не до кінця висвітленою, але про це трішки згодом. Третя частина присвячена черговій спробі КДБ зламати Стуса та його смерті.

Тепер повернімося до частини із судом над Стусом. Ще до виходу стрічки на екрани ця сцена стала приводом для гучного скандалу. А все тому, що за сценарієм там є фігура Віктора Медведчука. Для тих, хто не знає, кум Путіна був призначений адвокатом поета, але для його захисту нічого не зробив.

Потім з’явилась інформація, що він натиснув на знімальну групу, після чого всі сцени з ним були вирізані, але ця частина все ж таки була оприлюднена. Проте за всю сцену у фільмі жодного разу не згадали про Медведчука.

Загалом, "Заборонений" є важливою стрічкою для тих українців, які не знали про значимість такої важливої постаті в нашій історії, як Василь Стус.

Зима у вогні

"Зима у вогні" (або "Палаюча зима") - це документальний фільм, який показує 93-денний період зими 2013-2014 в Україні, а саме Майдан та Революцію Гідності. Стрічка знята за сприяння Netflix.

Кадр з фільму "Палаюча зима"

До фільму ввійшли інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт.

"Зима у вогні" - це не просто "суха" хроніка подій, а фільм про людей, які вийшли на вулиці, щоб жити у вільній та демократичній країні.

Ця стрічка є нагадуванням про страшні події, які відбувалися у самісінькому центрі столиці.

Кадр з фільму "Палаюча зима"