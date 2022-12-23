Эти фильмы и сериалы об Украине должен посмотреть каждый. И вот - почему

І будуть люди

Это историческая сага, снятая по мотивам одноименного романа Анатолия Димарова "І будуть люди". В основе сюжета - обычные украинцы, проживающие бурные этапы ХХ века: Первая мировая война, революция, приход советской власти, принесший за собой массовые репрессии и Голодомор.

Каждый герой саги по-разному воспринимает эти события, но все они хотели одного - жить в покое.

О 12 человеческих судьбах, живших сто лет назад, но так похожих на нас сегодняшних речь и идет в сериале.

Кадр из сериала "І будуть люди"

Сюжет развивается медленно.

"Я не считал возможным делать тотальную современную динамику в этой истории, потому что пространство села этого не требует. Оно настолько статическое и в чем-то вековое, что любые активные движения людей на этих ландшафтах необычны. Я сознательно настраивал всю команду, чтобы мы снимали "по старинке", - отмечает режиссер Аркадий Непиталюк.

Съемочная группа тщательно готовилась к съемкам сериала. К примеру, костюмы пытались шить из аутентичных материалов. Костюмерный цех использовал около тысячи нарядов и более 10 литров краски, чтобы придать им необходимую фактуру.

Для лучшего воспроизведения событий построили специальную локацию - "хутор Ивасют", в который даже проложили дорогу, чтобы техника могла свободно проезжать.

Кастинг был очень масштабным. Он проходил по всей Украине. Всего в сериале снялось более 120 актеров.

Сага

Главными героями сериала "Сага" есть обычная украинская семья Козаков. Их история начинается перед Первой мировой войной и продолжается на протяжении всего столетия.

Различные поколения этой семьи проживают, как счастливые, так и трагические, однако важные события Украины ХХ века: войны, революцию, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева, взрыв на ЧАЭС, распад СССР, провозглашение Независимости Украины, революции 2004 и 2014 годов.

Кадр из сериала "Сага"

По иронии судьбы, члены одной семьи иногда оказываются по разные стороны баррикад. Например, два брата: Сергей и Саша были разделены Второй мировой войной. Первый - "враг народа", который стал им безосновательно, а второй - офицер НКВД, затем работник КГБ

"Сага" однозначно представляет интересный украинский продукт, который стоит вашего внимания.

Кадр из сериала "Сага"

Заборонений

Это автобиографический фильм о жизни и борьбе известного украинского поэта-шестидесятника и политзаключенного Василия Стуса.

"Заборонений" можно разделить на три части. Первая рассказывает о жизни поэта до его первого заключения, вторая - освещает судебный процесс над Стусом. Эта часть самая короткая в фильме и не до конца освещена, но об этом немного позже. Третья часть посвящена очередной попытке КГБ сломать Стуса и его смерти.

Теперь вернемся к части с судом над Стусом. Еще до выхода фильма на экраны эта сцена стала поводом для громкого скандала. А все потому, что по сценарию там фигура Виктора Медведчука. Для тех, кто не знает, кум Путина был назначен адвокатом поэта, но для его защиты ничего не сделал.

Потом появилась информация, что он нажал на съемочную группу, после чего все сцены были вырезаны, но эта часть все же была обнародована. Однако за всю сцену в фильме ни разу не вспомнили Медведчука.

В общем, "Заборонений" является важной лентой для украинцев, которые не знали о значимости такой важной фигуры в нашей истории, как Василий Стус.

Зима в огне

"Зима в огне" - это документальный фильм, показывающий 93-дневный период зимы 2013-2014 в Украине, а именно Майдан и Революцию Достоинства. Лента снята с помощью Netflix.

Кадр из фильма "Зима в огне"

В фильм вошли интервью с протестующими, записи с места событий и крупномасштабный взгляд на конфликт.

"Зима в огне" - это не просто "сухая" хроника событий, а фильм о людях, вышедших на улицы, чтобы жить в свободной и демократической стране.

Эта лента является напоминанием о страшных событиях, происходивших в самом центре столицы.

Кадр из фильма "Зима в огне"