Ці радянські фарфорові статуетки можуть принести вам шалені гроші

Чому колекціонують фарфор з СРСР?

Фарфор завжди вважався символом розкоші та високого статусу, і вироби радянського періоду не стали винятком. Багато предметів, що виготовлялися в СРСР, мали не лише утилітарну функцію, але й представляли витвори мистецтва.

Фарфор прикрашали розписом відомих художників того часу, що робило його не просто посудом, а справжніми художніми експонатами.

У період радянської доби фарфорові вироби часто створювалися з метою пропаганди - вони зображували революційні сцени, робітників і селян, втілювали ідеали нового суспільства. Це робить кожен такий предмет унікальним і відображає частину історії країни.

Цей "Кіт у чоботях" 1960-х років виробництва Ангарського керамічного заводу коштує 18 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

У чому особливості фарфору з СРСР

Одна з головних причин, чому радянський фарфор колекціонують - це висока художня майстерність. Заводи працювали з відомими художниками, які розробляли моделі та дизайн для посуду й статуеток.

Зокрема, моделі майстрів авангарду й мистецтвознавців напрямку "Світ мистецтва" ставали основою для створення неперевершених зразків фарфорового мистецтва.

Особливу популярність серед колекціонерів мають вироби з делікатними квітковими орнаментами, фігурки тварин і людей, а також сервізи, що відрізняються витонченою формою та розкішним розписом.

"Пліткарки" виробництва відомого керамічного заводу у Вербилках коштують 15 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Радянські фарфорові заводи

Виробництво фарфору в СРСР зосереджувалося на кількох великих заводах, які випускали продукцію для масового споживання, але також мали свої унікальні серії, що сьогодні мають велику популярність.

Найвідоміші з них - це Ленінградський фарфоровий завод і Дулевський завод. Ленінградський завод, зокрема, славився своїми вишуканими сервізами та декоративними статуетками, а вироби Дулевського заводу вирізнялися масивністю та яскравим дизайном.

Київський експериментальний кераміко-художній завод також виробляв фарфор, що сьогодні високо цінується серед колекціонерів. Його вироби часто прикрашали українські народні орнаменти та мали національний характер.

Статуетка "Школярка з портфелем" виробництва Ленінградського фарфорового заводу зараз продається за 7 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Чому фарфор високо цінується

Фарфор має одну важливу рису - крихкість. Через це багато виробів не збереглися до наших днів. Навіть ті, що виготовлялися серійно, сьогодні є рідкісними, оскільки багато з них були розбиті чи пошкоджені під час використання.

Це робить радянський фарфор ще більш цінним, адже збережені екземпляри стають справжньою знахідкою для колекціонерів.

Більшість предметів, що збереглися, - це чашки, сервізи та фігурки, які часто передавалися з покоління в покоління. Унікальність полягає в тому, що ці вироби мали велике символічне значення для сімей і часто виступали як знак добробуту.

Статуетка "Черевички" по мотивах творів Гоголя зараз продається за 6 151 гривню (фото: скриншот violity.com)

Ностальгія і емоційна цінність

Для багатьох людей фарфор з СРСР несе емоційний заряд, адже він асоціюється з минулими часами та спогадами. Колекціонери шукають раритетні екземпляри на аукціонах і у приватних осіб, адже кожен предмет має свою унікальну історію.

Фарфор - це також спосіб інвестування. Його вартість із часом лише зростає, а рідкісні зразки можуть стати вигідною інвестицією. Старі вироби, збережені в оригінальному стані, стають все більш дефіцитними, що значно підвищує їх цінність на ринку антикваріату.

Фарфорова підставка під олівці "Дівчина зі снопом" коштує 4 500 гривень (фото: скриншот violity.com)