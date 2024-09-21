Эти советские фарфоровые статуэтки могут принести вам сумасшедшие деньги

Почему коллекционируют фарфор из СССР?

Фарфор всегда считался символом роскоши и высокого статуса и изделия советского периода не стали исключением. Многие изготовляемые в СССР предметы имели не только утилитарную функцию, но и представляли произведения искусства.

Фарфор украшали росписью известных художников того времени, что делало его не просто посудой, а настоящими художественными экспонатами.

В период советских времен фарфоровые изделия часто создавались в целях пропаганды - они изображали революционные сцены, рабочих и крестьян, воплощали идеалы нового общества. Это делает каждый предмет уникальным и отражает часть истории страны.

Этот "Кот в сапогах" 1960-х годов производства Ангарского керамического завода стоит 18 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

В чем особенности фарфора из СССР

Одна из главных причин, почему советский фарфор коллекционируют - это высокое художественное мастерство. Заводы работали с известными художниками, разрабатывавшими модели и дизайн для посуды и статуэток.

В частности, модели мастеров авангарда и искусствоведов направления "Мир искусства" становились основой для создания непревзойденных образцов фарфорового искусства.

Особую популярность среди коллекционеров имеют изделия с тонкими цветочными орнаментами, фигурки животных и людей, а также сервизы, отличающиеся изящной формой и роскошной росписью.

"Сплетницы" производства известного керамического завода в Вербилках стоят 15 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Советские фарфоровые заводы

Производство фарфора в СССР сосредотачивалось на нескольких крупных заводах, которые выпускали продукцию для массового потребления, но также имели свои уникальные серии, которые сегодня пользуются большой популярностью.

Самые известные из них - это Ленинградский фарфоровый завод и Дулевский завод. Ленинградский завод, в частности, славился своими изысканными сервизами и декоративными статуэтками, изделия Дулевского завода отличались массивностью и ярким дизайном.

Киевский экспериментальный керамико-художественный завод также производил фарфор, сегодня высоко ценится среди коллекционеров. Его изделия часто украшали украинские народные орнаменты и носили национальный характер.

Статуэтка "Школьница с портфелем" производства Ленинградского фарфорового завода сейчас продается за 7 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Почему фарфор высоко ценится

Фарфор имеет одну немаловажную черту - хрупкость. Поэтому многие изделия не сохранились до наших дней. Даже те, что производились серийно, сегодня редки, поскольку многие из них были разбиты или повреждены во время использования.

Это делает советский фарфор еще более ценным, ведь сохранившиеся экземпляры становятся настоящей находкой для коллекционеров.

Большинство сохранившихся предметов - это чашки, сервизы и фигурки, которые часто передавались из поколения в поколение. Уникальность состоит в том, что эти изделия имели большое символическое значение для семей и часто выступали как знак благосостояния.

Статуэтка "Черевички" по мотивам произведений Гоголя сейчас продается за 6 151 гривну (фото: скриншот violity.com)

Ностальгия и эмоциональная ценность

Для многих людей фарфор из СССР несет эмоциональный заряд, ведь он ассоциируется с прошлыми временами и воспоминаниями. Коллекционеры ищут раритетные экземпляры на аукционах и частных лиц, ведь каждый предмет имеет свою уникальную историю.

Фарфор - это также способ инвестирования. Его стоимость со временем растет, а редкие образцы могут стать выгодной инвестицией. Старые изделия, хранящиеся в оригинальном состоянии, становятся все более дефицитными, что значительно повышает их ценность на рынке антиквариата.

Фарфоровая подставка под карандаши "Девушка со снопом" стоит 4 500 гривен (фото: скриншот violity.com)