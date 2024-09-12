Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштують

Багато українців ще пам'ятають так звані купоно-карбованці, які виконували роль грошей після 1991 року. На цих не дуже солідних купюрах були шалені числа аж до 1 мільйона. Після 1996 року купони обмінювалися на нові гривні по курсу 100 000 до 1. Але якщо у вас десь завалялися ці "грошові папірці", то скільки за них дадуть сьогодні колекціонери?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило сайт колекціонерів Violity та надає вам приклади сучасних цін на старі купони.

Чому з'явилися карбованці

У перші роки незалежності України (початок 1990-х) країна зіткнулася з важкими економічними викликами. Після розпаду Радянського Союзу та відмови від радянського рубля, новій державі потрібно було створити власну національну валюту.

Однак підготовка до введення гривні вимагала часу, тому з метою підтримки економіки та проведення внутрішніх розрахунків уряд вирішив ввести тимчасову валюту - український карбованець, відомий як купоно-карбованець.

Сьогодні за ці 8 купюр, які з'явилися вже на "заході" ери купонів, дають 1336 гривень (фото: скриншот violity.com)

1991-1992: введення купонів

Українські купони були введені в обіг 10 січня 1992 року як тимчасова грошова одиниця, що замінила радянський рубль. Спочатку купони існували паралельно з рублем, і люди могли використовувати обидві валюти для купівлі товарів та послуг.

Купони сприймалися як своєрідні облігації, які в майбутньому планувалося обміняти на повноцінну валюту. Тоді економіка України була в глибокій кризі, зростала інфляція, і країна гостро потребувала фінансової стабільності.

За цю півмільйонну купюру дають 555 гривень. А у 1996 році вона обмінювалася всього на 5 нових гривень (фото: скриншот violity.com)

1992-1993: гіперінфляція та обезцінення купонів

В умовах стрімкого погіршення економічної ситуації, зокрема через розрив економічних зв’язків з іншими республіками колишнього СРСР, купоно-карбованці швидко втрачали свою вартість.

1993 рік увійшов в історію як рік найвищої інфляції в Україні - понад 10 000%. Ціни на товари росли шаленими темпами, і купони майже не могли забезпечити стабільність на ринку. Купоно-карбованці друкували великими номіналами, що дало поштовх появі банкнот у кілька сотень тисяч та мільйонів карбованців.

За ці 2000 карбованців зараз дають 806 гривень (фото: скриншот violity.com)

1994-1995: поступова стабілізація

У 1994 році новий президент України Леонід Кучма взяв курс на економічні реформи та стабілізацію фінансової системи. Уряд намагався впровадити жорсткі заходи для контролю над інфляцією та зміцнення купоно-карбованців.

Хоча купони залишалися єдиною грошовою одиницею, яку можна було використовувати для повсякденних транзакцій, велися активні роботи з підготовки до введення гривні як постійної валюти.

За 499 гривень можна купити ці 200 000 купонів та відчувати себе майже мільйонером (фото: скриншот violity.com)

1996: введення гривні

Період купоно-карбованців завершився 2 вересня 1996 року, коли в Україні офіційно була введена гривня. Купони були обміняні на гривню у співвідношенні 100 000 купонів до 1 гривні. Введення нової валюти стало важливим етапом на шляху до стабілізації економіки та зміцнення національної фінансової системи.

А ці дві купюри мають номери поспіль, тож і коштують аж 1400 гривень (фото: скриншот violity.com)