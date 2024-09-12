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Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштують

Четвер 12 вересня 2024 10:08
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Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштують Карбованці (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Багато українців ще пам'ятають так звані купоно-карбованці, які виконували роль грошей після 1991 року. На цих не дуже солідних купюрах були шалені числа аж до 1 мільйона. Після 1996 року купони обмінювалися на нові гривні по курсу 100 000 до 1. Але якщо у вас десь завалялися ці "грошові папірці", то скільки за них дадуть сьогодні колекціонери?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило сайт колекціонерів Violity та надає вам приклади сучасних цін на старі купони.

Чому з'явилися карбованці

У перші роки незалежності України (початок 1990-х) країна зіткнулася з важкими економічними викликами. Після розпаду Радянського Союзу та відмови від радянського рубля, новій державі потрібно було створити власну національну валюту.

Однак підготовка до введення гривні вимагала часу, тому з метою підтримки економіки та проведення внутрішніх розрахунків уряд вирішив ввести тимчасову валюту - український карбованець, відомий як купоно-карбованець.

Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштуютьСьогодні за ці 8 купюр, які з'явилися вже на "заході" ери купонів, дають 1336 гривень (фото: скриншот violity.com)

1991-1992: введення купонів

Українські купони були введені в обіг 10 січня 1992 року як тимчасова грошова одиниця, що замінила радянський рубль. Спочатку купони існували паралельно з рублем, і люди могли використовувати обидві валюти для купівлі товарів та послуг.

Купони сприймалися як своєрідні облігації, які в майбутньому планувалося обміняти на повноцінну валюту. Тоді економіка України була в глибокій кризі, зростала інфляція, і країна гостро потребувала фінансової стабільності.

Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштуютьЗа цю півмільйонну купюру дають 555 гривень. А у 1996 році вона обмінювалася всього на 5 нових гривень (фото: скриншот violity.com)

1992-1993: гіперінфляція та обезцінення купонів

В умовах стрімкого погіршення економічної ситуації, зокрема через розрив економічних зв’язків з іншими республіками колишнього СРСР, купоно-карбованці швидко втрачали свою вартість.

1993 рік увійшов в історію як рік найвищої інфляції в Україні - понад 10 000%. Ціни на товари росли шаленими темпами, і купони майже не могли забезпечити стабільність на ринку. Купоно-карбованці друкували великими номіналами, що дало поштовх появі банкнот у кілька сотень тисяч та мільйонів карбованців.

Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштуютьЗа ці 2000 карбованців зараз дають 806 гривень (фото: скриншот violity.com)

1994-1995: поступова стабілізація

У 1994 році новий президент України Леонід Кучма взяв курс на економічні реформи та стабілізацію фінансової системи. Уряд намагався впровадити жорсткі заходи для контролю над інфляцією та зміцнення купоно-карбованців.

Хоча купони залишалися єдиною грошовою одиницею, яку можна було використовувати для повсякденних транзакцій, велися активні роботи з підготовки до введення гривні як постійної валюти.

Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштуютьЗа 499 гривень можна купити ці 200 000 купонів та відчувати себе майже мільйонером (фото: скриншот violity.com)

1996: введення гривні

Період купоно-карбованців завершився 2 вересня 1996 року, коли в Україні офіційно була введена гривня. Купони були обміняні на гривню у співвідношенні 100 000 купонів до 1 гривні. Введення нової валюти стало важливим етапом на шляху до стабілізації економіки та зміцнення національної фінансової системи.

Ще пам'ятаєте купони? Ось яких чималих грошей вони сьогодні коштують

А ці дві купюри мають номери поспіль, тож і коштують аж 1400 гривень (фото: скриншот violity.com)

Раніше ми писали, які рідкісні українські копійки зараз коштують тисячі гривень.

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