Ці факти викличуть у вас бажання гуляти щодня: про таку користь ви навіть не здогадувалися

Дуже багато людей не надають великого значення щоденним прогулянкам на свіжому повітрі. А дарма, бо користь навіть від 30 хвилин на вулиці дуже велика. Прогулянки потрібні діткам та людям похилого віку, здоровим та хворим, й обов'язково тим, хто багато часу проводить вдома чи в офісі за роботою.

Чому так важливі прогулянки на свіжому повітрі та про яку користь від них ви точно не знали, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення невролога та психотерапевта Ганни Чередниченко в Instagram.

Робота кровоносної системи

Прогулянки поліпшують роботу кровоносної системи й ходьба допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням. Люди старше 60 років, які регулярно ходять пішки, можуть відновити свої артерії до стану, в якому вони були кілька років тому.

Зниження ризику діабету

Регулярні прогулянки знижують ризик розвитку діабету, найвідомішого порушення обміну речовин, яке можна контролювати за допомогою ходьби.

Втрата ваги

Під час ходьби ви спалюєте калорії, а частота серцевих скорочень частішає, тому ви можете втратити зайві кілограми під час прогулянок. Це корисно не тільки для схуднення, але і для гормональної регуляції. Від ходьби наше тіло стає гнучким, що призводить до зміцнення м'язової сили.

Зміцнення м'язів та суглобів

Звичайне обмеження фізичної активності до мінімуму, постійне сидіння перед комп'ютером як на роботі, так і у вільний час, псують нашу правильну поставу. М'язи реагують миттєво. Коли вони не використовуються, вони просто слабшають. Все це призводить до підвищеного ризику переломів та розтягнень.

Підвищення імунітету

Постійне перебування в закритих приміщеннях сприяє зараженню вірусами. Своєю чергою користь прогулянки на свіжому повітрі сприяє загартовуванню організму та підвищенню імунітету.

Поліпшення настрою

Звичайні прогулянки здатні поліпшити ваш настрій та самопочуття. Прогулянка на свіжому повітрі допомагає заспокоїти емоції та сприяє утворенню позитивних думок. А це особливо важливо в цей нелегкий час. Отже, вдасться полегшити депресію та інші поширені розлади. Крім того, ходьба ефективно знижує стрес.