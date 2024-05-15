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Эти факты вызовут у вас желание гулять каждый день: о такой пользе вы даже не догадывались

Среда 15 мая 2024 08:52
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Эти факты вызовут у вас желание гулять каждый день: о такой пользе вы даже не догадывались О какой пользе от прогулок вы точно не знали (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Анна Чередниченко

Очень многие не придают большого значения ежедневным прогулкам на свежем воздухе. А зря, потому что польза даже от 30 минут на улице очень велика. Прогулки нужны деткам и пожилым людям, здоровым и больным, и обязательно тем, кто много времени проводит дома или в офисе за работой.

Почему так важны прогулки на свежем воздухе и о какой пользе от них вы точно не знали, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.

Работа кровеносной системы

Прогулки улучшают работу кровеносной системы, и ходьба помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Люди старше 60 лет, регулярно ходящие пешком, могут восстановить свои артерии до состояния, в котором они были несколько лет назад.

Снижение риска диабета

Регулярные прогулки снижают риск развития диабета, известнейшего нарушения обмена веществ, которое можно контролировать с помощью ходьбы.

Потеря веса

При ходьбе вы сжигаете калории, а частота сердечных сокращений учащается, поэтому вы можете потерять лишние килограммы во время прогулок. Это полезно не только для похудения, но и для гормональной регуляции. От ходьбы наше тело становится гибким, что приводит к укреплению мышечной силы.

Укрепление мышц и суставов

Обычное ограничение физической активности до минимума, постоянное сиденье перед компьютером как на работе, так и в свободное время портят нашу правильную осанку. Мышцы реагируют мгновенно. Когда они не используются, они просто слабеют. Все это приводит к повышенному риску переломов и растяжений.

Повышение иммунитета

Постоянное пребывание в закрытых помещениях способствует заражению вирусами. В свою очередь польза прогулки на свежем воздухе способствует закаливанию организма и повышению иммунитета.

Улучшение настроения

Обычные прогулки способны улучшить ваше настроение и самочувствие. Прогулка на свежем воздухе помогает успокоить эмоции и способствует образованию положительных мыслей. А это особенно важно в это нелегкое время. Следовательно, удастся облегчить депрессию и другие распространенные нарушения. Кроме того, ходьба эффективно снижает стресс.

Раньше мы писали о том, какие способы успокоиться действительно не работают и усиливают стресс.

А еще рассказывали о том, какая ходьба приносит наибольшую пользу организму.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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