UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці економні засоби допоможуть швидко прочистити засмічену ванну та раковину

Як легко прочистити ванну та раковину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто буває, коли раковина та ванна можуть у найнеочікуваніший момент може забитися. Однак, цю проблему можна легко усунуту за допомогою натуральних засобів.

Про це пише SantePlus.

Експерти назвали засоби, які в основному призначені для напівзасмічених ванн і простих засмічень.

Допоможе харчова сода та оцет

Харчова сода та оцет можуть стати в пригоді, коли мова йде про очищення ванн і раковин. Загалом знадобиться:

  • 1/3 склянки харчової соди;
  • 1 стакан оцту;
  • окріп.

Закип'ятіть воду та повільно вилийте половину окропу в каналізацію, потім додайте харчову соду і дайте постояти 5 хвилин. Далі змішайте оцет з водою, що залишилася в каструлі, і вилийте в каналізацію. Все залиште приблизно на 30 хвилин. В кінці знову залийте в раковину гарячу воду.

Прочистіть ванну металевою дротяною вішалкою

Позбутися засмічення ванни без використання рідких засобів для чищення можна. Для такого способу потрібно використати стару дротяну вішалку.

Розгорніть його і залиште кінцеву частину, дугоподібну. Вставте дріт крізь гачок у дренаж, поки не відчуєте опір. Далі натисніть ще трохи та потягніть кілька разів, щоб видалити залишки.

Гаряча вода та засіб для миття посуди

Вилийте ½ склянки засобу для миття посуду в каналізацію та зачекайте кілька хвилин. Тим часом закип'ятіть воду. Приблизно через 20 хвилин злийте гарячу воду в каналізацію. Потім використовуйте вантуз, щоб все ефективно прочистити трубу

Раніше ми повідомляли, чому в раковину категорично не можна виливати окріп.

Також повідомлялося про хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла.

Читайте РБК-Україна в Google News
туалетваннараковина