Эти экономные средства помогут быстро прочистить засоренную ванну и раковину

Эксперты назвали средства, которые в основном предназначенные для полузасоренных ванн и простых засорений.

Поможет пищевая сода и уксус

Пищевая сода и уксус могут пригодиться, когда речь идет об очищении ванн и раковин. В общем понадобится:

1/3 стакана пищевой соды;

1 стакан уксуса;

кипяток.

Вскипятите воду и медленно вылейте половину кипятка в канализацию, затем добавьте пищевую соду и дайте постоять 5 минут. Далее смешайте уксус с оставшейся в кастрюле водой и вылейте в канализацию. Все оставьте примерно на 30 минут. В конце снова залейте в раковину горячую воду.

Прочистите ванну металлической проволочной вешалкой

Избавиться от засорения ванны без использования жидких чистящих средств можно. Для такого способа нужно использовать старую проволочную вешалку.

Разверните его и оставьте конечную часть, дугообразную. Вставьте проволоку через крючок в дренаж, пока не почувствуете сопротивление. Нажмите еще немного и потяните несколько раз, чтобы удалить остатки.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Вылейте ½ стакана моющего средства в канализацию и подождите несколько минут. Тем временем вскипятите воду. Приблизительно через 20 минут слейте горячую воду в канализацию. Затем используйте вантуз, чтобы все эффективно прочистить трубу.