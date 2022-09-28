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Эти экономные средства помогут быстро прочистить засоренную ванну и раковину

Как легко прочистить ванну и раковину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывает, когда раковина и ванна могут в самый неожиданный момент забиться. Однако эту проблему можно легко устранить с помощью натуральных средств.

Об этом пишет SantePlus.

Эксперты назвали средства, которые в основном предназначенные для полузасоренных ванн и простых засорений.

Поможет пищевая сода и уксус

Пищевая сода и уксус могут пригодиться, когда речь идет об очищении ванн и раковин. В общем понадобится:

  • 1/3 стакана пищевой соды;
  • 1 стакан уксуса;
  • кипяток.

Вскипятите воду и медленно вылейте половину кипятка в канализацию, затем добавьте пищевую соду и дайте постоять 5 минут. Далее смешайте уксус с оставшейся в кастрюле водой и вылейте в канализацию. Все оставьте примерно на 30 минут. В конце снова залейте в раковину горячую воду.

Прочистите ванну металлической проволочной вешалкой

Избавиться от засорения ванны без использования жидких чистящих средств можно. Для такого способа нужно использовать старую проволочную вешалку.

Разверните его и оставьте конечную часть, дугообразную. Вставьте проволоку через крючок в дренаж, пока не почувствуете сопротивление. Нажмите еще немного и потяните несколько раз, чтобы удалить остатки.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Вылейте ½ стакана моющего средства в канализацию и подождите несколько минут. Тем временем вскипятите воду. Приблизительно через 20 минут слейте горячую воду в канализацию. Затем используйте вантуз, чтобы все эффективно прочистить трубу.

Ранее мы сообщали, почему в раковину категорически нельзя выливать кипяток.

Также сообщалось о хитрости, которая надолго сохранит чистоту и блеск стекла.

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