Эти экономные средства помогут быстро прочистить засоренную ванну и раковину

Часто бывает, когда раковина и ванна могут в самый неожиданный момент забиться. Однако эту проблему можно легко устранить с помощью натуральных средств.
Об этом пишет SantePlus.
Эксперты назвали средства, которые в основном предназначенные для полузасоренных ванн и простых засорений.
Поможет пищевая сода и уксус
Пищевая сода и уксус могут пригодиться, когда речь идет об очищении ванн и раковин. В общем понадобится:
Вскипятите воду и медленно вылейте половину кипятка в канализацию, затем добавьте пищевую соду и дайте постоять 5 минут. Далее смешайте уксус с оставшейся в кастрюле водой и вылейте в канализацию. Все оставьте примерно на 30 минут. В конце снова залейте в раковину горячую воду.
Прочистите ванну металлической проволочной вешалкой
Избавиться от засорения ванны без использования жидких чистящих средств можно. Для такого способа нужно использовать старую проволочную вешалку.
Разверните его и оставьте конечную часть, дугообразную. Вставьте проволоку через крючок в дренаж, пока не почувствуете сопротивление. Нажмите еще немного и потяните несколько раз, чтобы удалить остатки.
Горячая вода и средство для мытья посуды
Вылейте ½ стакана моющего средства в канализацию и подождите несколько минут. Тем временем вскипятите воду. Приблизительно через 20 минут слейте горячую воду в канализацию. Затем используйте вантуз, чтобы все эффективно прочистить трубу.
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