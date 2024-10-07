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Ці дві проблеми зі сном ніколи не можна ігнорувати: ось що може статись

Які проблеми зі сном не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сон є важливою частиною загального стану здоров'я. Лікар назвала дві речі, які ніхто не повинен ігнорувати, коли мова йде про сон. Деякі речі можуть призводити до ризику високого тиску та інших хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що не можна ігнорувати

 Воно зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше - внаслідок посиленої вентиляції легень.

 

Не тільки хропіння вказує на проблеми з диханням під час сну, але й періоди тиші. Хтось, хто страждає на апное уві сні, можуть відчувати сегменти часу, коли вони взагалі не дихають.

Вони часто прокидаються після тих моментів тиші, оскільки рівень кисню в крові падає, що змушує прокидатися вночі.

Нічні кошмари можуть бути спричинені різними факторами, включаючи біологічні та психологічні аспекти. До них відноситься:

  • Психічні розлади - депресія, тривожність, посттравматичний стресовий розлад
  • Фізіологічні зміни - порушення роботи гормональної системи чи інших органів і систем можуть впливати на сон і викликати кошмари
  • Стрес і травми - високий рівень стресу, травматичні події або емоційні конфлікти можуть відобразитися на сновидіннях
  • Лікарські засоби - деякі медикаменти, включаючи антидепресанти, снодійні та інші препарати, можуть викликати кошмари як побічний ефект
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