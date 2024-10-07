Ці дві проблеми зі сном ніколи не можна ігнорувати: ось що може статись

Що не можна ігнорувати

Воно зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше - внаслідок посиленої вентиляції легень.

Не тільки хропіння вказує на проблеми з диханням під час сну, але й періоди тиші. Хтось, хто страждає на апное уві сні, можуть відчувати сегменти часу, коли вони взагалі не дихають.

Вони часто прокидаються після тих моментів тиші, оскільки рівень кисню в крові падає, що змушує прокидатися вночі.

Нічні кошмари можуть бути спричинені різними факторами, включаючи біологічні та психологічні аспекти. До них відноситься: