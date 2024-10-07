Ці дві проблеми зі сном ніколи не можна ігнорувати: ось що може статись

Сон є важливою частиною загального стану здоров'я. Лікар назвала дві речі, які ніхто не повинен ігнорувати, коли мова йде про сон. Деякі речі можуть призводити до ризику високого тиску та інших хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Воно зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше - внаслідок посиленої вентиляції легень.
Не тільки хропіння вказує на проблеми з диханням під час сну, але й періоди тиші. Хтось, хто страждає на апное уві сні, можуть відчувати сегменти часу, коли вони взагалі не дихають.
Вони часто прокидаються після тих моментів тиші, оскільки рівень кисню в крові падає, що змушує прокидатися вночі.
Нічні кошмари можуть бути спричинені різними факторами, включаючи біологічні та психологічні аспекти. До них відноситься:
Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.
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