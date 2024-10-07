Эти проблемы со сном никогда нельзя игнорировать: вот что может произойти

Врач назвала две вещи, которые никто не должен игнорировать, когда речь идет о сне, так как они могут приводить к риску высокого давления и другим опасным заболеваниям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Оно обусловлено торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего - вследствие усиленной вентиляции легких.
Не только храп указывает на проблемы с дыханием во время сна, но и периоды тишины. Кто-то, кто страдает на апноэ во сне, могут ощущать сегменты времени, когда они вообще не дышат.
Они часто просыпаются после тех моментов тишины, поскольку уровень кислорода в крови падает, что заставляет просыпаться ночью.
Ночные кошмары могут быть вызваны разными факторами, включая биологические и психологические аспекты. К ним относится:
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