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Эти проблемы со сном никогда нельзя игнорировать: вот что может произойти

Какие проблемы со сном нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Врач назвала две вещи, которые никто не должен игнорировать, когда речь идет о сне, так как они могут приводить к риску высокого давления и другим опасным заболеваниям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что нельзя игнорировать

Оно обусловлено торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего - вследствие усиленной вентиляции легких.

Не только храп указывает на проблемы с дыханием во время сна, но и периоды тишины. Кто-то, кто страдает на апноэ во сне, могут ощущать сегменты времени, когда они вообще не дышат.

Они часто просыпаются после тех моментов тишины, поскольку уровень кислорода в крови падает, что заставляет просыпаться ночью.

Ночные кошмары могут быть вызваны разными факторами, включая биологические и психологические аспекты. К ним относится:

  • Психические расстройства - депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство
  • Физиологические изменения - нарушения работы гормональной системы или других органов и систем могут влиять на сон и вызывать кошмары
  • Стресс и травмы - высокий уровень стресса, травматические события или эмоциональные конфликты могут отразиться на сновидениях
  • Лекарственные средства - некоторые медикаменты, включая антидепрессанты, снотворные и другие препараты, могут вызвать кошмары как побочный эффект
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