Эти проблемы со сном никогда нельзя игнорировать: вот что может произойти

Что нельзя игнорировать

Оно обусловлено торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего - вследствие усиленной вентиляции легких.

Не только храп указывает на проблемы с дыханием во время сна, но и периоды тишины. Кто-то, кто страдает на апноэ во сне, могут ощущать сегменты времени, когда они вообще не дышат.

Они часто просыпаются после тех моментов тишины, поскольку уровень кислорода в крови падает, что заставляет просыпаться ночью.

Ночные кошмары могут быть вызваны разными факторами, включая биологические и психологические аспекты. К ним относится: