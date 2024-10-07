Ці дві проблеми зі сном ніколи не можна ігнорувати: ось що може статись

Сон є важливою частиною загального стану здоров'я. Лікар назвала дві речі, які ніхто не повинен ігнорувати, коли мова йде про сон. Деякі речі можуть призводити до ризику високого тиску та інших хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що не можна ігнорувати

Недосипання є небезпечною помилкою, яка може піддати ризику хвороб серця. Дорослим потрібно спати від 7 до 9 годин сну щоночі.

Невролог Кеті Макулар розповіла, що однією з основних причин поганої якості сну є обструктивне апное уві сні.

Апное сну - це хронічний розлад сну, який характеризується утрудненим диханням під час сну. Воно зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше - внаслідок посиленої вентиляції легень.

Воно може збільшити ризик певних захворювань і навіть бути небезпечним для життя, якщо його не лікувати.

Є дві основні ознаки апное уві сні, які не можна ігнорувати.

Хропіння

Хірург Робсон Капассо зазначив, що поширеним нічним симптомом апное уві сні є хропіння. Багато хто не усвідомлює, що хропить уві сні. Таке хропіння, як правило, є шумним.

До того ж є випадки, коли люди хропуть, навіть якщо у них немає апное сну.

Хропіння також може бути результатом сну на спині або сну в сухому приміщенні.

Проблеми з диханням

Не тільки хропіння вказує на проблеми з диханням під час сну, але й періоди тиші. Хтось, хто страждає на апное уві сні, можуть відчувати сегменти часу, коли вони взагалі не дихають.

Вони часто прокидаються після тих моментів тиші, оскільки рівень кисню в крові падає, що змушує прокидатися вночі.

Постійне хропіння або часте почуття сонливості протягом дня може бути пов’язане з проблемами зі здоров'ям, тому варто звернутися до лікаря.

Що викликає нічні жахіття

Нічні кошмари можуть бути спричинені різними факторами, включаючи біологічні та психологічні аспекти. До них відноситься: