Эти проблемы со сном никогда нельзя игнорировать: вот что может произойти

Врач назвала две вещи, которые никто не должен игнорировать, когда речь идет о сне, так как они могут приводить к риску высокого давления и другим опасным заболеваниям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что нельзя игнорировать

Недосыпание представляет опасную ошибку, которая может подвергнуть риску болезней сердца. Взрослым нужно спать от 7 до 9 часов сна каждую ночь.

Невролог Кэти Макулар рассказала, что одной из основных причин плохого качества сна является обструктивное апноэ во сне.

Апноэ сна - это хроническое расстройство сна, которое характеризуется затрудненным дыханием во время сна. Оно обусловлено торможением дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге, чаще всего - вследствие усиленной вентиляции легких.

Оно может увеличить риск определенных заболеваний и даже быть опасным для жизни, если его не лечить.

Есть два основных признака апноэ во сне, которые нельзя игнорировать.

Храп

Хирург Робсон Капассо отметил, что распространенным ночным симптомом апноэ во сне является храп. Многие не осознают, что храпят во сне. Такой храп, как правило, очень шумный.

К тому же есть случаи, когда люди храпят, даже если у них нет апноэ сна.

Храп также может быть результатом сна на спине или сна в сухом помещении.

Проблемы с дыханием

Не только храп указывает на проблемы с дыханием во время сна, но и периоды тишины. Кто-то, кто страдает на апноэ во сне, могут ощущать сегменты времени, когда они вообще не дышат.

Они часто просыпаются после тех моментов тишины, поскольку уровень кислорода в крови падает, что заставляет просыпаться ночью.

Постоянный храп или частое чувство сонливости в течение дня может быть связано с проблемами со здоровьем, поэтому следует обратиться к врачу.

Что вызывает ночные кошмары

Ночные кошмары могут быть вызваны разными факторами, включая биологические и психологические аспекты. К ним относится: