Ці два продукти знижують тиск ефективніше, ніж відмова від солі
Обмеження солі давно вважається ключовим способом знизити артеріальний тиск. Але нові дослідження показують, що деякі продукти можуть бути ще ефективнішими і їх легко ввести у раціон.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Які продукти знижують тиск
Людям з високим кров'яним тиском часто радять зменшити споживання солі до 5 г на день.
Доктор Аніта Лейтон з Університету Ватерлоо в Канаді розробили математичну модель, яка виявила, що збільшення співвідношення споживання калію та натрію в їжі може бути більш ефективним для зниження артеріального тиску, ніж просто зменшення споживання натрію.
Споживання великої кількості солі може призвести до затримки води в організмі, що чинить додатковий тиск на стінки кровоносних судин. Це також може пошкодити кровоносні судини в нирках.
Дослідження показало, що додавання до раціону більше продуктів, багатих калієм, таких як банани або броколі, може мати більший позитивний вплив на ваш артеріальний тиск, ніж просто скорочення солі.
Калій і натрій є електролітами - речовинами, які допомагають тілу посилати електричні сигнали для скорочення м’язів, впливають на кількість води у тілі та виконують інші важливі функції.
Нелікований високий кров'яний тиск може збільшити ризик серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, інсульт та пошкодження нирок.
Що може різко підвищувати тиск
Різке підвищення артеріального тиску (гіпертонічний криз) може бути спричинене кількома факторами. Найпоширеніші з них:
- стрес або сильне емоційне збудження - стрес активує симпатичну нервову систему, що сприяє звуженню судин і підвищенню тиску
- алкоголь, кофеїн або наркотики - стимулятори можуть значно підвищити артеріальний тиск
- фізичне перенавантаження - інтенсивне фізичне навантаження може провокувати підйом тиску, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями
- порушення в роботі нирок - нирки відіграють важливу роль у регуляції тиску, і їхня патологія може сприяти його стрибкам
- гормональні збої - наприклад, при феохромоцитомі (пухлина наднирників) або проблемах зі щитоподібною залозою
- біль - сильний больовий синдром також може викликати різке підвищення тиску
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