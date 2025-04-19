Эти два продукта снижают давление эффективнее, чем отказ от соли

Ограничение соли давно считается ключевым способом снизить артериальное давление. Но новые исследования показывают, что некоторые продукты могут быть еще более эффективными и их легко ввести в рацион.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Какие продукты снижают давление

Людям с высоким кровяным давлением часто советуют уменьшить потребление соли до 5 г в день.

Доктор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо в Канаде разработали математическую модель, которая обнаружила, что увеличение соотношения потребления калия и натрия в пище может быть более эффективным для снижения артериального давления, чем просто уменьшение потребления натрия.

Потребление большого количества соли может привести к задержке воды в организме, что оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Это также может повредить кровеносные сосуды в почках.

Исследование показало, что добавление в рацион больше продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать большее положительное влияние на ваше артериальное давление, чем просто сокращение соли.

Калий и натрий являются электролитами - веществами, которые помогают телу посылать электрические сигналы для сокращения мышц, влияют на количество воды в теле и выполняют другие важные функции.

Нелеченное высокое кровяное давление может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт и повреждение почек.

Что может резко повышать давление

Резкое повышение артериального давления (гипертонический криз) может быть вызвано несколькими факторами. Самые распространенные из них: