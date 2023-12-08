Ці два продукти допомагають у боротьбі з раком: що потрібно їсти обов'язково

Нове дослідження показало, що жирна кислота у яловичині та молочних продуктах підвищує реакцію імунних клітин на рак.

Про що йдеться у новому дослідженні, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю у журналі Nature.

Вченим вдалося з'ясувати, що трансвакційна жирна кислота, що міститься в молочних продуктах та м'ясі тварин, які пасуться на вільному вигулі, може підвищити здатність Т-клітин імунної системи до боротьби з раком. Також вона підвищує ефективність імунотерапії і її можна використовувати як харчову добавку на додаток до лікування онкологічних захворювань.

Дослідники університету Чикаго зібрали бібліотеку поживних речовин у крові та перевірили її вміст на предмет речовин, які впливають на розвиток раку та його реакції на лікування.

У бібліотеці було 255 біоактивних молекул, які виготовляються з поживних речовин у продуктах харчування. Вчені перевірили, як усі ці речовини впливають на протипухлинну активність, активуючи ефекторні CD8+Т-клітини імунної системи. І виявилось, що трансвакційна кислота (TVA) дуже ефективна.

Це натуральна трансжирна кислота, яка надходить в основному з м'ясного жиру жуйних тварин, таких як корови та вівці. А також вона міститься в молочних продуктах, таких як молоко та олія. Організм не може виробляти власний TVA і лише 20% цих жирів розбивається на інші побічні продукти, а 80% - циркулюють у крові.

Проводячи різні експерименти на гризунах, дослідники виявили, що годування тварин їжею, збагачений TVA, значно знижує потенціал зростання пухлини меланоми та ракових клітин товстої кишки порівняно з тваринами з контрольної групи.

Дієта з цією жировою кислотою призвела до збільшення популяції Т-клітин у лімфоцитах, що інфільтрують пухлину. Вони розпізнають ракові клітини як аномальні та проникають у мікросередовище пухлини, щоб убити їх. Дієта з TVA знизила виснаження Т-клітин у пухлинах та підвищила клітинну функцію.

При цьому така дієта не вплинула на популяцію та функцію CD8+Т-клітин у мишей без пухлин. Що може говорити про вплив TVA на Т-клітини залежно від генерації імунної відповіді.