Эти два продукта помогают в борьбе с раком: что нужно есть обязательно

Новое исследование показало, что жирная кислота в говядине и молочных продуктах повышает реакцию иммунных клеток на рак.

О чем говорится в новом исследовании, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в журнале Nature.

Ученым удалось выяснить, что трансвакционная жирная кислота, содержащаяся в молочных продуктах и мясе животных, которые пасутся на свободном выгуле, может повысить способность Т-клеток иммунной системы к борьбе с раком. Также она повышает эффективность иммунотерапии и ее можно использовать в качестве пищевой добавки в дополнение к лечению онкологических заболеваний.

Исследователи Чикагского университета собрали библиотеку питательных веществ в крови и проверили ее содержание на предмет веществ, которые влияют на развитие рака и его реакции на лечение.

В библиотеке было 255 биоактивных молекул, которые производятся из питательных веществ в продуктах питания. Ученые проверили, как все эти вещества влияют на противоопухолевую активность, активируя эффекторные CD8+Т-клетки иммунной системы. И оказалось, что трансвакциновая кислота (TVA) очень эффективна.

Это натуральная трансжирная кислота, которая поступает в основном из мясного жира жвачных животных, таких как коровы и овцы. А также она содержится в молочных продуктах, таких как молоко и масло. Организм не может производить собственное TVA и только 20% этих жиров разбивается на другие побочные продукты, а 80% - циркулируют в крови.

Проводя различные эксперименты на грызунах, исследователи обнаружили, что кормление животных пищей, обогащенный TVA, значительно снижает потенциал роста опухоли меланомы и раковых клеток толстой кишки по сравнению с животными из контрольной группы.

Диета с этой жировой кислотой привела к увеличению популяции Т-клеток в лимфоцитах, инфильтрующих опухоль. Они распознают раковые клетки как аномальные и проникают в микросреду опухоли, чтобы убить их. Диета с TVA снизила истощение Т-клеток в опухолях и повысила клеточную функцию.

При этом такая диета не повлияла на популяцию и функцию CD8+Т-клеток у мышей без опухолей. Что может говорить о влияние TVA на Т-клетки в зависимости от генерации иммунного ответа.