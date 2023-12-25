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Ці два недорогі напої позбавлять вас від похмілля

Фото: Як позбутися похмілля (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Причина похмілля полягає у впливі етанолу на організм. Ця токсична хімічна речовина є сечогінним засобом, який виводить воду з організму, змушуючи вас частіше ходити до туалету. Також можете отримати зневоднення, що може призвести до неприємних симптомів наступного дня.

Існують два недорогі напої, які допоможуть впоратися з похміллям, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express.

Які напої допоможуть позбавити похмілля

Вода

Вода є у кожному будинку. Ви можете заповнити втрату рідини, випиваючи рідини, які м'яко діють на систему травлення, такі як вода, газована вода та ізотонічні напої.

Вода допомагає відновити гідратацію тіла. Алкоголь є сечогінним засобом та збільшує кількість сечі, що виділяється людиною. Втрата рідини, що виникає в результаті, може викликати зневоднення і електролітний дисбаланс. Ці фактори сприяють похміллю.

Хоча наступного дня після посиденьок важливо пити багато води, вживання великої кількості цієї зволожуючої рідини на Різдво між напоями також допоможе уникнути зневоднення.

Ще одна гарна ідея - випити багато води безпосередньо перед сном. Можливо, вам також захочеться поставити склянку біля ліжка. Хоча встановленої кількості рідини немає, вживайте від шести до восьми чашок чи склянок рідини щодня.

Томатний сік

Томатний сік корисний для підтримки гідратації, заповнення втрачених поживних речовин та покращення функції печінки.

Вживання томатного соку може допомогти більш ефективно засвоювати та розщеплювати алкоголь, а це означає, що він не затримуватиметься у вашому організмі так довго. Як і у випадку з водою, не існує певної кількості, яку слід вживати.

Томатний сік, як правило, безпечний у помірних кількостях. Однак він містить велику кількість калію, і його надмірне споживання може підвищити рівень калію.

Симптоми похмілля мають зникнути приблизно через день після вживання цих двох напоїв.

Пам'ятайте, що швидких ліків проти похмілля не існує. Вам потрібно дозволити своєму тілу позбутися алкоголю та одужати.

Читайте також, як уникнути похмілля і чи можна його швидко позбутися.

До речі, дієтолог розповіла, як харчуватись на свята, щоб залишитися здоровими.

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