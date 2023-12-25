Эти два недорогих напитка избавят вас от похмелья

Какие напитки помогут избавить от похмелья

Вода

Вода есть в каждом доме. Вы можете восполнить потерю жидкости, выпивая жидкости, которые мягко действуют на пищеварительную систему, такие как вода, газированная вода и изотонические напитки.

Вода помогает восстановить гидратацию вашего тела. Алкоголь является мочегонным средством и увеличивает количество мочи, выделяемой человеком. Возникающая в результате потеря жидкости может вызвать обезвоживание и электролитный дисбаланс. Эти факторы способствуют похмелью.

Хотя на следующий день после посиделок важно пить много воды, употребление большого количества этой увлажняющей жидкости на Рождество между напитками также может помочь избежать обезвоживания.

Еще одна хорошая идея - выпить много воды непосредственно перед сном. Возможно, вам также захочется поставить стакан возле кровати. Хотя установленного количества жидкости не существует, употребляйте от шести до восьми чашек или стаканов жидкости в день.

Томатный сок

Томатный сок полезен для поддержания гидратации, восполнения потерянных питательных веществ и улучшения функции печени.

Употребление томатного сока может помочь более эффективно усваивать и расщеплять алкоголь, а это означает, что он не будет задерживаться в вашем организме так долго. Как и в случае с водой, не существует определенного количества, которое вам следует употреблять.

Томатный сок, как правило, безопасен в умеренных количествах. Однако он содержит большое количество калия, и его избыточное потребление может повысить уровень калия.

Симптомы похмелья должны исчезнуть примерно через день после употребления этих двух напитков.

Помните, что быстрого лекарства от похмелья не существует. Вам нужно позволить своему телу избавиться от алкоголя и выздороветь.