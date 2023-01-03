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Ці домашні способи допоможуть ретельно очистити газову плиту та конфорки від жиру

Як очистити газову плиту (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Газова плита вимагає ретельного чищення після кожного приготування їжі. Але не завжди це виходить, адже зазвичай вона використовується протягом всього дня. До того ж хімічні засоби для очищення можуть її пошкодити.

Про це пише SantePlus.

На відміну від електричної плити, газова плита вимагає більше зусиль для очищення. Конфорки необхідно регулярно чистити, інакше з часом через забруднення на них утворитися іржа.

Як ретельно очистити конфорки

Харчова сода

Спочатку усі конфорки потрібно зняти. Далі додайте 4 столові ложки харчової соди в каструлю з киплячою водою. Все перемішайте до повного розчинення, потім замочіть конфорки на кілька годин. Харчова сода розчиняє налиплий бруд і пом’якшує сліди жиру, які легше видалити.

Білий оцет

Крім антисептичних властивостей, оцет, як відомо, є чудовим знежирювачем і дезінфікуючим засобом. У каструлю потрібно просто налити 300 мл води і 700 мл білого оцту.

Далі поставити все на вогонь і довести до кипіння. Після цього занурте конфорки в рідину та зачекайте, поки розчин охолоне. Їх можна потерти, щоб видалити стійкі сліди жиру, а потім промийте. Не забудьте висушити конфорки, перш ніж ставити їх на місце.

Сіль

У каструлю з киплячою водою насипте 3 столові ложки дрібної солі і занурте конфорки для знежирення приблизно на годину. Потріть, прополощіть і висушіть тканиною.

Лимонна кислота

Потрібно 150 г лимонної кислоти розчинити в літрі окропу. Можна замочити їх, або налити ложку лимонної кислоти окремо на кожну газову конфорку, злегка потерти й залишити приблизно на годину. Потім все промити і висушити.

Саморобний знежирювач для очищення конфорок і плити

Знадобиться чайна ложка харчової соди, столова ложка рідкого мила і 400 мл гарячої води. Змішайте мило та харчову соду, потім додайте воду. Далі налийте суміш у пляшку з розпилювачем і обприскайте газову плиту.

Раніше ми повідомляли, як обігріти квартиру, якщо є газова плита.

Також ми писали, як безпечно користуватися портативними газовими плитками.

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