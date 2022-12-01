Як обігріти квартиру, якщо є газова плита: лайфхак за 18 грн
Українців через постійні обстріли Росії нашої енергетичної інфраструктури чекає непроста зима. У багатьох квартирах постійно відключають опалення та світло.
Як же зігрітися, якщо в будинку є газова плита - читайте в матеріалі Styler.
Як обігріти квартиру, якщо є газова плита
Для цього способу вам знадобиться газова плита і цегла.
Покладіть цеглу на конфорку газової плити з мінімально запаленим газом. Цегла кладеться впоперек конфорки, таким чином, щоб її довга частина була звернена до вас.
Якщо ви збільшите інтенсивність горіння газу, цегла почне швидше нагріватися і віддавати накопичене тепло. Таким чином він виконуватиме функцію невеликої печі.
Скільки коштує цегла
Зазначимо, що на одному з українських сайтів оголошень можна купити вогнетривку цеглу від 15 гривень за штуку. У середньому вона коштує 18 гривень.
Ціни на цеглу в Україні (olx.ua)
Важливо! При використанні цегли та газової плити не забувайте провітрювати приміщення. В іншому випадку ви можете отруїтися чадним газом.
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