Эти домашние способы помогут тщательно очистить газовую плиту и конфорки от жира

В отличие от электрической плиты газовая плита требует больше усилий для очистки. Конфорки необходимо регулярно чистить, иначе со временем из-за загрязнения на них образуется ржавчина.

Как тщательно очистить конфорки

Пищевая сода

Сначала все конфорки нужно снять. Далее добавьте 4 столовых ложки пищевой соды в кастрюлю с кипящей водой. Все перемешайте до полного растворения, затем замочите конфорки на несколько часов. Пищевая сода растворяет налипшую грязь и смягчает следы жира, которые легче удалить.

Белый уксус

Помимо антисептических свойств, уксус, как известно, является отличным обезжиривателем и дезинфицирующим средством. В кастрюлю нужно просто налить 300 мл воды и 700 мл белого уксуса.

Дальше поставить все на огонь и довести до кипения. После этого окуните конфорки в жидкость и подождите, пока раствор остынет. Их можно потереть, чтобы удалить стойкие следы жира, а затем промойте. Не забудьте высушить конфорки, прежде чем ставить их на место.

Соль

В кастрюлю с кипящей водой насыпьте 3 столовых ложки мелкой соли и окуните конфорки для обезжиривания примерно на час. Потрите, прополощите и высушите тканью.

Лимонная кислота

Необходимо 150 г лимонной кислоты растворить в литре кипятка. Можно замочить их, или налить ложку лимонной кислоты отдельно на каждую газовую конфорку, слегка потереть и оставить примерно на час. Затем все промыть и высушить.

Самодельный обезжириватель для очистки конфорок и плиты

Потребуется чайная ложка пищевой соды, столовая ложка жидкого мыла и 400 мл горячей воды. Смешайте мыло и пищевую соду, затем добавьте воду. Далее налейте смесь в бутылку с распылителем и опрыскайте газовую плиту.