Ці 6 додатків вважаються найкращими для вивчення англійської мови

Вивчаючи англійську мову, незалежно від того, перебуваєте ви в англомовній країні чи ні, потрібно використовувати якомога більше інструментів для досягнення своєї мети. Існує безліч додатків, які допоможуть вам вчитися в міру просування. Всі вони ґрунтуються на вашому рівні знань та ваших потребах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт із вивчення англійської мови Oxford International English Schools .

Duolingo

Можливо, однин з найпопулярніших додатків. Duolingo рекомендується новачкам. Витрачаючи всього 20 хвилин кожен день, ви можете поступово вивчати англійську, граючи в короткі ігри. З різних тем ви можете вивчити до семи нових слів з кожного уроку та отримати очки навичок після завершення уроків.

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Babbel

Ще один дуже популярний мовний додаток, і не дарма - він дуже ефективний, якщо ви хочете набути базових розмовних навичок.

Основна увага Babbel приділяється словниковому запасу, тому ви зможете краще розуміти мову, а не просто запам'ятовувати слова. Уроки розділені на реальні теми, а це означає, що ви зможете швидше почати зрозумілу розмову.

Babbel (фото: Google Play)

FluentU

Ця програма унікальна, оскільки використовує цікаві відеоролики з реального життя; такі як реклама та новини, щоб перетворити їх на досвід вивчення англійської мови.

Ви занурюєтеся в природну культуру і, як і у випадку з Babbel, можете одразу розпочати розмову на повсякденні чи значніші теми. Вивчення англійської мови у тому вигляді, в якому нею говорять у реальному житті, також допоможе вам сформувати акцент носіїв мови.

FluentU (фото: Google Play)

Rosetta Stone

Метод, який використовує цей додаток, досить унікальний, оскільки Rosetta Stone не надасть вам жодних перекладів вашою рідною мовою.

Це метод "холодної індички", коли ви повністю занурюєтеся в мову і немає іншого виходу - крім її вивчення. Додаток включає вправи, які допоможуть вам освоїти основні слова, перш ніж переходити до складання фраз і речень.

Rosetta Stone (фото: Google Play)

Memrise

Метою Memrise є вивчення англійських слів більше, ніж будь-що ще. Але його особливість полягає в тому, що воно використовує гумор, щоб допомогти вам запам'ятати ці слова.

Якщо відбувається якась кумедна дія, ви напевно це краще запам'ятаєте. Курси Memrise також створюються та розробляються іншими користувачами, що робить їх справді дружелюбними та реалістичними.

Memrise (фото: FlexSub)

HelloEnglish

HelloEnglish є додатком для розмовної англійської мови. У ньому є кілька цікавих функцій, таких як інтерактивні модулі, де користувач може виконувати уроки за допомогою ігор.

Ви також можете розвивати свої навички читання, письма та аудіювання, використовуючи двомовний словник.

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