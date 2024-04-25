Эти 6 приложений считаются лучшими для изучения английского языка

Изучая английский язык, независимо от того, находитесь ли вы в англоязычной стране или нет, нужно использовать как можно больше инструментов для достижения своей цели. Существует множество приложений, которые помогут вам учиться по мере продвижения. Все они основаны на вашем уровне знаний и ваших потребностях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по изучению английского языка Oxford International English Schools .

Duolingo

Возможно, одно из самых популярных приложений. Duolingo настоятельно рекомендуется новичкам. Тратя всего 20 минут каждый день, вы можете постепенно учить английский, играя в короткие игры. По разным темам вы можете выучить до семи новых слов по каждому уроку и получить очки навыков после завершения уроков.

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Babbel

Еще одно очень популярное языковое приложение, и не зря – оно очень эффективно, если вы хотите приобрести базовые разговорные навыки.

Основное внимание Babbel уделяется словарному запасу, поэтому вы сможете лучше понимать язык, а не просто запоминать слова. Уроки разделены по реальным темам, а это значит, что вы сможете быстрее начать понятный разговор.

Babbel (фото: Google Play)

FluentU

Это приложение уникально, поскольку использует интересные видеоролики из реальной жизни; такие как реклама и новости, чтобы превратить их в опыт изучения английского языка.

Вы погружаетесь в естественную культуру и, как и в случае с Babbel, можете сразу начать разговор на повседневные или более значимые темы. Изучение английского языка в том виде, в котором на нем говорят в реальной жизни, также поможет вам сформировать акцент носителей языка.

FluentU (фото: Google Play)

Rosetta Stone

Метод, который использует приложение, довольно уникален, поскольку Rosetta Stone не предоставит вам никаких переводов на ваш родной язык.

Это метод "холодного индейки", когда вы полностью погружаетесь в язык и нет другого выхода - кроме его изучения. Приложение включает в себя упражнения, которые помогут вам освоить основные слова, прежде чем переходить к составлению фраз и предложений.

Rosetta Stone (фото: Google Play)

Memrise

Целью Memrise является изучение английских слов больше, чем что-либо еще. Но его особенность состоит в том, что оно использует юмор, чтобы помочь вам запомнить рассматриваемые слова.

Если происходит какое-то смешное действие, вы наверняка это лучше запомните. Курсы Memrise также создаются и разрабатываются другими пользователями, что делает их действительно дружелюбными и реалистичными.

Memrise (фото: FlexSub)

HelloEnglish

HelloEnglish представляет собой приложение для разговорного английского языка. В нем есть несколько интересных функций, таких как интерактивные модули, где пользователь может проводить уроки с помощью игр.

Вы также можете развивать свои навыки чтения, письма и аудирования, используя двуязычный словарь.

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