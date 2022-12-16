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Ці дії повністю зруйнують контакт з дитиною: чого не варто робити батькам

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П'ятниця 16 грудня 2022 08:03
Ці дії повністю зруйнують контакт з дитиною: чого не варто робити батькам Як батьки завдають шкоди дітям (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Батьки - авторитет для дитини, який має бути запорукою захисту і джерелом любові. Однак, інколи батьки своїми діями можуть зашкодити дитині та її психіці.

Про це розповіла педіатр Ірина Будзин в Instagram.

Як батьки руйнують контакт з дитиною

Постійний контроль

Зокрема, багато батьків думають, що контролювати дитину потрібно для того, щоб захистити від всіх бід. Однак це неправда.

За словами лікаря, найкращий спосіб захисту - це все знати про дитину та бути в довірливих відносинах з нею. Тоді дитина буде все розповідати батькам.

Варто слідкувати за інтересами дитини, слухати уважно та зацікавлено, відповідати на поставлені запитання.

Стид і вина

Не можна стидати дитину за найменші прояви сексуальності та подавати тему сексу як щось жахливе та бридке.

Також не можна забороняти дитині вивчати своє тіло, роздивлятись в дзеркалі статеві органи, торкатись до себе. Лікар каже, що це абсолютно природний процес дозрівання.

Брехня

Часто діти цікавляться у батьків, звідки вони взялись. Однак у відповідь можуть отримувати, що тебе в капусті знайшли чи лелека приніс. Варто відповідати чесно по віку на питання які цікавлять.

Аб'юз

У деяких випадках батьки можуть застосовувати маніпуляції, залякування, насильство фізичне та психологічне.

"Це ті історії, коли мама може привести доньку до гінеколога, щоб перевірити, чи вона бреше. Також коли дівчатка роблять перервання вагітності в сумнівних установах або на дому, але батькам ніколи не скажуть. І таких історій, які пов'язані на страху сказати дорослим, дуже багато", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, як відучити дитину гризти нігті.

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