Эти действия полностью разрушат контакт с ребенком: чего не следует делать родителям

Родители - авторитет для ребенка, который должен быть залогом защиты и источником любви. Однако иногда родители своими действиями могут навредить ребенку и его психике.

Об этом рассказала педиатр Ирина Будзин в Instagram .

Как родители разрушают контакт с ребенком

Постоянный контроль

В частности, многие родители думают, что контролировать ребенка нужно для того, чтобы оградить от всех бед. Однако это неправда.

По словам врача, лучший способ защиты - это все знать о ребенке и быть в доверительных отношениях с ним. Тогда ребенок будет все рассказывать родителям.

Следует следить за интересами ребенка, слушать внимательно и заинтересованно, отвечать на поставленные вопросы.

Стид и вина

Нельзя стыдить ребенка за малейшие проявления сексуальности и подавать тему секса как что-то ужасное и уродливое.

Также нельзя запрещать ребенку изучать свое тело, рассматривать в зеркале половые органы, прикасаться к себе. Врач говорит, что это совершенно естественный процесс созревания.

Ложь

Часто дети интересуются у родителей, откуда они взялись. Однако в ответ могут получать, что тебя в капусте нашли или аист принес. Следует отвечать честно по возрасту на интересующие вопросы.

Обьюз

В некоторых случаях родители могут применять манипуляции, запугивание, физическое и психологическое насилие.

"Это те истории, когда мама может привести дочь к гинекологу, чтобы проверить, лжет ли она. Также когда девочки делают прерывание беременности в сомнительных учреждениях или на дому, но родителям никогда не скажут. И таких историй, которые связаны на страхе сказать взрослым, очень много", - говорится в сообщении.