Ці дії допоможуть вам знайти файли та інші завантаження на iPhone чи iPad

Де знаходяться завантаження на iPhone чи iPad

Більшість ваших завантажень потрапляє до папки "Завантаження" на iPhone або iPad. Папка знаходиться в iCloud Drive. Ви можете знайти її у додатку "Файли". Для деяких файлів, наприклад зображень, відображається інша дія на завантаження, щоб вони були доступні у правильному застосунку.

Наприклад, коли ви завантажуєте зображення з Safari, в контекстному меню при тривалому натисканні буде написано "Зберегти у фотографіях", щоб до нього можна було отримати доступ у додатку "Фотографії". Така дія трохи відрізняється залежно від формату файлу, тому варто знати, які типи файлів ви хочете скачати та де вони зберігаються.

Додаток "Файли" на iOS (фото: How-To Geek)

Де знайти завантажені файли на iPhone або iPad

Щоб знайти завантаження на iPhone або iPad, вам необхідно відкрити додаток "Файли", вибрати вкладку "Огляд" і перейти до iCloud Drive "Завантаження".

Папка "Завантаження" може знаходитися в розділі "iCloud Drive", "На моєму iPhone" або "На моєму iPad", залежно від того, як налаштовано ваш пристрій.





Усі завантажені файли знаходяться у папці "Завантаження" (фото: How-To Geek)

Тут ви побачите список усіх файлів, які завантажили на телефон або планшет. Під час завантаження можна зберегти файл не тільки в цій папці. Якщо ви не бачите файл, який ви шукаєте, торкніться стрілки "Назад" у верхньому лівому куті, а потім торкніться іншої папки.

Як виглядають завантажені файли (фото: How-To Geek)

Знайшовши потрібний файл, ви можете натиснути на нього, щоб переглянути, або утримувати, щоб відкрити спливаюче меню. Потім можна перемістити, скопіювати або перейменувати файл, а також виконати інші операції.

Інші дії, які можна виконати із файлом (фото: How-To Geek)

Де знайти завантажені фотографії на iPhone або iPad

Щоб знайти фотографії, завантажені на телефон, відкрийте додаток "Фото" або знайдіть "Фотографії" в бібліотеці додатків. Відкривши його, ви можете натиснути на панель пошуку вгорі і ввести "Safari", щоб знайти фотографії, завантажені через браузер.

У пошуку можна ввести назву додатку, через який ви завантажили зображення (фото: How-To Geek)

Якщо ви завантажуєте зображення і воно не відображається у "Фото", перевірте папку "Завантаження", як описано вище. Знайшовши фото, ви зможете скопіювати його у застосунок "Фотографії".

Де знайти завантажену музику на iPhone чи iPad

Якщо ви просто завантажуєте аудіофайл (наприклад, пісню) за допомогою Safari або іншого браузера, вам потрібно буде використовувати додаток "Файли" і відкрити папку "Завантаження", щоб отримати до нього доступ.

Однак, швидше за все, ви завантажуєте свою музику за допомогою спеціальних застосунків, таких як Apple Music або Spotify. У цьому випадку просто відкрийте їх і ви побачите завантажений музичний файл у бібліотеці.

У бібліотеці зберігаються завантажені музичні файли

(фото: How-To Geek)

Майте на увазі, що будь-які додатки, які ви використовуєте для керування завантаженнями, наприклад "Документи", можуть створювати окрему папку завантажень. Зазвичай можна переглянути або змінити місце завантаження в налаштуваннях програми.

Як знайти завантажені додатки на своєму iPhone або iPad

Щоб знайти додаток, який ви завантажили на свій iPhone або iPad, проведіть пальцем вліво на головному екрані, доки не потрапите на сторінку з написом "Бібліотека додатків". Тут можна отримати доступ до всіх застосунків, встановлених на вашому телефоні.

Бібліотека додатків на iOS (фото: How-To Geek)

Ваш iPhone відсортує встановлені вами додатки за корисними категоріями, які ви можете перегортати.