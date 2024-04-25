Эти действия помогут вам найти файлы и другие загрузки на iPhone или iPad

Приложение “Файлы” впервые появилось на iOS в далеком 2017 году. Как показало время, это было отличным решением. Правда, не все пользователи с первого раза могут найти, куда их смартфон или планшет эти документы сохраняет.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал по технологиям How-To Geek рассказывает, где сохраняются файлы и другие загрузки на iPhone или iPad.
Большая часть ваших загрузок попадает в папку "Загрузки" на iPhone или iPad. Папка находится в iCloud Drive. Вы можете найти ее в приложении "Файлы". Для некоторых файлов, например изображений, отображается другое действие на загрузку, чтобы они были доступны в правильном приложении.
Например, когда вы загружаете изображение из Safari, в контекстном меню при длительном нажатии будет написано "Сохранить в фотографиях", чтобы к нему можно было получить доступ в приложении "Фотографии". Такое действие немного различается в зависимости от формата файла, поэтому стоит знать, какие типы файлов вы хотите скачать и где они сохраняются.
Приложение "Файлы" на iOS (фото: How-To Geek)
Чтобы найти загрузки на вашем iPhone или iPad, вам необходимо открыть приложение "Файлы", выбрать вкладку "Обзор" и перейти в iCloud Drive "Загрузки".
Папка "Загрузки" может находиться в разделе "iCloud Drive", "На моем iPhone" или "На моем iPad", в зависимости от того, как настроено ваше устройство.
Все загруженные файлы находятся в папке "Загрузки" (фото: How-To Geek)
Здесь вы увидите список всех файлов, которые загрузили на свой телефон или планшет. В процессе загрузки вы можете сохранить файл не только в этой папке. Если вы не видите файл, который ищете, коснитесь стрелки "Назад" в левом верхнем углу, а затем коснитесь другой папки.
Как выглядят загруженные файлы (фото: How-To Geek)
Найдя нужный файл, вы можете нажать на него, чтобы просмотреть, или удерживать, чтобы открыть всплывающее меню. Затем вы можете переместить, скопировать или переименовать файл, а также выполнить другие операции.
Другие действия, которые можно выполнить с файлом (фото: How-To Geek)
Чтобы найти фотографии, загруженные на телефон, откройте приложение "Фото" или найдите "Фотографии" в библиотеке приложений. Открыв его, вы можете нажать на панель поиска вверху и ввести "Safari", чтобы найти фотографии, загруженные через браузер.
В поиске можно ввести название приложения, через которое вы загрузили изображение (фото: How-To Geek)
Если вы загружаете изображение и оно не отображается в "Фото", проверьте папку "Загрузки", как описано выше. Найдя его, вы сможете скопировать фото в приложение "Фотографии".
Если вы просто загружаете аудиофайл (например, песню) с помощью Safari или любого другого браузера, вам нужно будет использовать приложение "Файлы" и открыть папку "Загрузки", чтобы получить к нему доступ.
Однако, скорее всего, вы загружаете свою музыку с помощью специальных приложений, таких как Apple Music или Spotify. В этом случае просто откройте их, и вы увидите загруженный музыкальный файл в библиотеке.
В библиотеке храняться загруженные музыкальные файлы
(фото: How-To Geek)
Имейте в виду, что любые приложения, которые вы используете для управления загрузками, например "Документы", могут создавать отдельную папку загрузок. Обычно вы можете просмотреть или изменить место загрузки в настройках программы.
Чтобы найти приложение, которое вы загрузили на свой iPhone или iPad, проведите пальцем влево на главном экране, пока не попадете на страницу с надписью "Библиотека приложений". Здесь можно получить доступ ко всем приложениям, установленным на вашем телефоне.
Библиотека приложений на iOS (фото: How-To Geek)
Ваш iPhone отсортировывает установленные вами приложения по полезным категориям, которые вы можете пролистывать.
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