Ці дієві лайфхаки допоможуть швидко висушити взуття

Через постійні дощі й калюжі взуття часто стає мокрим. Тому його слід правильно висушити. Щоб зробити це, допоможуть кілька способів.
Як заборонено сушити взуття - читайте нижче.
Зокрема, перш ніж приступити до сушіння взуття, його потрібно підготувати. Це відкладати на потім не можна, оскільки взуття може втратити зовнішній вигляд та пошкодитись.
Перед сушінням обов'язково потрібно зробити:
Щоб висушити та не зіпсувати взуття, дотримуйтесь таких правил:
Сушка взуття феном не найгірший спосіб, якщо ми хочемо швидко привести його в порядок. Тепловий потік потрібно направити рівномірно на всю поверхню взуття з безпечної відстані. Не слід вдаватися до цього способу занадто часто і не можна тримати фен близько.
Зазначимо, що місце для сушіння слід вибирати ретельніше, адже повинна бути хороша циркуляція повітря.
Також є кілька лайфхаків, завдяки яким можна взуття висушити якомога швидше:
Раніше ми повідомляли, як сушити одяг після прання вдома, коли вдарили морози.
Також ми називали помилки, які зіпсують кросівки під час прання в машинці.