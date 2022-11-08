Ці дієві лайфхаки допоможуть швидко висушити взуття

Зокрема, перш ніж приступити до сушіння взуття, його потрібно підготувати. Це відкладати на потім не можна, оскільки взуття може втратити зовнішній вигляд та пошкодитись.

Перед сушінням обов'язково потрібно зробити:

прибрати залишки бруду, інакше він засохне і стане причиною плям, які важко вивести;

витягнути устілки і шнурки.

Щоб висушити та не зіпсувати взуття, дотримуйтесь таких правил:

Не сушіть на сонці, бо воно може втратити колір;

Не ставте взуття на батарею, тому що через це воно може пошкодитись.

Сушка взуття феном не найгірший спосіб, якщо ми хочемо швидко привести його в порядок. Тепловий потік потрібно направити рівномірно на всю поверхню взуття з безпечної відстані. Не слід вдаватися до цього способу занадто часто і не можна тримати фен близько.

Зазначимо, що місце для сушіння слід вибирати ретельніше, адже повинна бути хороша циркуляція повітря.

Як швидко висушити взуття

Також є кілька лайфхаків, завдяки яким можна взуття висушити якомога швидше: