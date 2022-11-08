Эти действенные лайфхаки помогут быстро высушить обувь

В частности, прежде чем приступить к сушке обуви, ее нужно подготовить. Это откладывать на потом нельзя, поскольку обувь может потерять внешний вид и повредиться.

Перед сушкой обязательно нужно сделать:

убрать остатки грязи, иначе она засохнет и станет причиной трудно вывести пятен;

вытащить стельки и шнурки.

Чтобы высушить и не испортить обувь, соблюдайте таких правил:

Не сушите на солнце, потому что оно может потерять цвет;

Не ставьте обувь на батарею, так как она может повредиться.

Сушка обуви феном не самый плохой способ, если мы хотим быстро привести ее в порядок. Тепловой поток нужно направить равномерно на всю поверхность обуви с безопасного расстояния. Не следует прибегать к этому способу слишком часто и нельзя держать фен близко.

Отметим, что место для сушки следует выбирать более тщательно, ведь должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Как быстро высушить обувь

Также есть несколько лайфхаков, благодаря которым можно обувь высушить как можно скорее: