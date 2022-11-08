Эти действенные лайфхаки помогут быстро высушить обувь

Из-за постоянных дождей и луж обувь часто становится мокрой. Поэтому ее следует правильно высушить. Чтобы сделать это, помогут несколько способов.
Как запрещено сушить обувь - читайте ниже.
В частности, прежде чем приступить к сушке обуви, ее нужно подготовить. Это откладывать на потом нельзя, поскольку обувь может потерять внешний вид и повредиться.
Перед сушкой обязательно нужно сделать:
Чтобы высушить и не испортить обувь, соблюдайте таких правил:
Сушка обуви феном не самый плохой способ, если мы хотим быстро привести ее в порядок. Тепловой поток нужно направить равномерно на всю поверхность обуви с безопасного расстояния. Не следует прибегать к этому способу слишком часто и нельзя держать фен близко.
Отметим, что место для сушки следует выбирать более тщательно, ведь должна быть хорошая циркуляция воздуха.
Также есть несколько лайфхаков, благодаря которым можно обувь высушить как можно скорее:
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