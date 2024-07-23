Ці деталі інтер'єру з 90-х знову у моді

Усе більше світових експертів зазначають, що повертається мода на декор 90-х років у інтер'єрі. Як же впровадити цей тренд декор у своєму будинку, вшановуючи ностальгію і надаючи житлу сучасний вигляд?

РБК-Україна (проект Styler) за порадами експертів Better Homes and Gardens зібрало 6 ключових деталей інтер'єру, які повернуть вас у атмосферу вашого дитинства або молодості.

Квіткові шпалери

Тренди домашнього декору з 90-х років включають квіткові шпалери на чільне місце. Замість строкатих квіткових шпалер і відповідних штор, абажурів і подушок, надайте цьому улюбленому класичному вигляду 90-х сучасного вигляду, вибираючи шпалери з великим квітковим візерунком у темних відтінках. Якщо вам хочеться ще більше ностальгії, подумайте про додавання квіткового бордюру, який знову стає популярним!

Пастельні відтінки

Інтер'єри 90-х часто включали пастельні кольори, будь то фарба для стін у спальні або тканина оббивки на дивані, а також відповідні крісла та пуф. Зараз термін "пастельний стіл" та "пастельний еклектичний декор" увійшли до звіту Pinterest як одні з найпоширеніших запитів у категорії домашнього декору. Ці спокійні відтінки чудово поєднують м'якість нейтральних кольорів і трохи додають кольору.

Тарілки як настінний декор

Декоративні тарілки прикрашали багато стін їдалень та кухонь у 1990-х роках, і, за даними звіту Pinterest, пошуки "вінтажних тарілок на стіні" зросли на 119%. Оновіть цей елемент декору, включивши декоративні тарілки у галерею на стіні разом із картинами. Круглі тарілки добре розбавляють колекцію квадратних та прямокутних рамок, додаючи новий матеріал і тривимірність, щоб надати вашим стінам більш еклектичного вигляду.

Плетені меблі

Білі плетені меблі з квітковими подушками були популярні у 90-х роках для внутрішніх та зовнішніх просторів. Цей невимушений стиль знову набирає обертів, тому дістаньте будь-які старі плетені меблі, які у вас є, і швидко освіжіть їх новим шаром фарби.

Плетені меблі знову у моді (фото: Pixabay.com)

Бежеві тони

Бежевий був головним нейтральним кольором 90-х років, і після майже двох десятиліть прохолодних сірих відтінків теплий беж знову в моді. Підкресліть тепло бежевого, поєднуючи його з дерев'яними віконними шторами та джутовим килимом. Створіть контраст з темним деревом і додайте сучасні штрихи за допомогою матових чорних акцентів і чітко білої обробки.

Змішані візерунки

Надихайтеся стилем 90-х, де змішували візерунки для створення багатошарового вигляду з абстрактними, графічними та органічними мотивами. Звертайте увагу на масштаб візерунків, змішуючи великі та малі, щоб створити різноманітність, і пов'язуйте їх за допомогою спільного кольору або матеріалу.