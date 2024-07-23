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Эти детали интерьера из 90-х снова в моде

Вторник 23 июля 2024 13:10
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Эти детали интерьера из 90-х снова в моде Цветочные обои – один из хитов 90-х в интерьере (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Все больше мировых экспертов отмечают, что мода возвращается на декор 90-х годов в интерьере. Так как же как внедрить этот тренд декора в своем доме, уважая ностальгию и придавая жилью современный вид?

РБК-Украина (проект Styler) по советам экспертов Better Homes and Gardens собрало 6 ключевых деталей интерьера, которые вернут вас в атмосферу вашего детства или молодости.

Цветочные обои

Тренды домашнего декора с 90-х годов ставят цветочные обои во главу угла. Вместо пестрых цветочных обоев и соответствующих штор, абажуров и подушек, придайте этому любимому классическому виду 90-х современный облик, выбирая обои с большим цветочным узором в темных оттенках. Если вам хочется еще больше ностальгии, подумайте о добавлении цветочного бордюра, который снова становится популярным.

Пастельные оттенки

Интерьеры 90-х часто включали пастельные цвета, будь то краска для стен в спальне или ткань обивки на диване, соответствующие кресла и пуфики. Термин "пастельный стол" и "пастельный эклектичный декор" вошли в отчет Pinterest как один из самых распространенных запросов в категории домашнего декора. Эти спокойные оттенки прекрасно сочетают мягкость нейтральных цветов и придают немного цветастости.

Тарелки как настенный декор

Декоративные тарелки украшали многие стены столовых и кухонь в 1990-х годах, и, по данным отчета Pinterest, поиски "винтажных тарелок на стене" выросли на 119%. Обновите элемент декора, включив декоративные тарелки в галерею на стене вместе с картинами. Круглые тарелки хорошо разбавляют коллекцию квадратных и прямоугольных рамок, придавая новый материал и трехмерность, чтобы придать вашим стенам более эклектичный вид.

Плетеная мебель

Белая плетеная мебель с цветочными подушками была популярна в 90-х годах для внутренних и внешних пространств. Этот непринужденный стиль снова набирает обороты, поэтому достаньте любую старую плетеную мебель, которая у вас есть, и быстро освежите ее новым слоем краски.

Эти детали интерьера из 90-х снова в модеПлетеная мебель снова в моде (фото: Pixabay.com)

Бежевые тона

Бежевый был главным нейтральным цветом 90-х годов, и после почти двух десятилетий прохладных серых оттенков теплый беж снова в моде. Подчеркните бежевое тепло, сочетая его с деревянными оконными шторами и джутовым ковром. Создайте контраст с темным деревом и добавьте современные штрихи с помощью матовых черных акцентов и четко белой отделки.

Смешанные узоры

Вдохновляйтесь стилем 90-х, где смешивали узоры для создания многослойного вида с абстрактными, графическими и органическими мотивами. Обратите внимание на масштаб узоров, смешивая большие и малые, чтобы создать разнообразие и объединяйте их с помощью общего цвета или материала.

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А еще будьте осторожны и избегайте 5 ошибок, часто допускаемых при оформлении гостиной.

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