5 помилок, яких часто припускаються при оформленні вітальні

Вітальня - одна з найважливіших кімнат у домі, адже саме тут збираються, відпочивають і насолоджуються спільним проведенням часу. Але оформлення цієї кімнати може бути непростим завданням - проте не таким складним, якщо знати, чого уникати.

Про помилки в підборі меблів та декоруванні вітальні розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Обирати меблі "з комплекту"

Хоча й зручно мати диван, крісло для відпочинку та акцентне крісло, виготовлені з однакових матеріалів, коли мова йде про естетику, це головна помилка, якої варто уникати.

На думку дизайнерів, при виборі меблів важливо створити баланс, красу і "рух" в інтер'єрі - так простір буде візуально цікавим. Безсумнівно, предмети повинні гармонійно поєднуватися, але важливо уникати повністю однакових наборів.

Гарні та незручні меблі

Неможливо насолоджуватися переглядом кінофільму або дрімати на дивані, який просто незручний. Тож навіть якщо вам неймовірно подобається, як предмет виглядає в просторі кімнати, відсутність комфорту - це велике "ні".

Адже вітальня повинна затишною, перш за все, не тільки тому, що це місце, де проводять найбільше часу, але й тому, що простір має сприяти розмовам і згуртованості - що вкрай складно, якщо нема комфорту.

Неправильний підбір матеріалів

Якщо у вас є діти або собаки, це не означає, що слід відмовлятися від стилю. Вибір правильних матеріалів і тканин для своїх меблів та аксесуарів, які зроблять простір довговічним - досить часта проблема.

Дизайнери радять звертати увагу на м'які, зручні тканини з високими експлуатаційними характеристиками. Та попри те, що сьогодні існує так багато варіантів, є й безпомилковий варіант - диван зі стильним чохлом, який можна прати в машинці.

До того ж замінити чохли дешевше, ніж замінити весь диван, якщо він буде пошкоджений або вам набридне.

Недостатня кількість місць для сидіння

Однією з помилок маленької вітальні, якої припускаються багато людей, є відсутність достатньої кількості місць для сидіння.

Проте, навіть якщо у вас невелика вітальня, вам все одно потрібно пам'ятати, що у ній має бути місце для гостей. Тому спробуйте додати в простір табурети або пуфики.

Один із чудових способів розв'язати цю проблему - використовувати пуфик-комод - він може бути табуреткою для гостей і місцем для зберігання додаткових ковдр, подушок чи інших необхідних речей.

Ігнорування масштабу

Занадто великі або занадто малі предмети, або ж неправильно розташовані один відносно одного, можуть створити в кімнаті незбалансований і незручний вигляд.

Це може вплинути на функціональність та ефективність простору. Наприклад, у зоні відпочинку занадто маленький журнальний столик змушує людину далеко нахилятися зі свого місця, щоб дотягнутися до нього, але занадто великий журнальний столик, розташований надто близько до дивану, також не є зручним.

Якщо нема впевненості, як той чи інший предмет меблів буде виглядати у вашій вітальні, можна обвести місце синьою малярською стрічкою. Так ви зможете краще уявити розмір, перш ніж придбати меблі.