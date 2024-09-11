Ці чотири страви на сніданок руйнують ваші зуби

Всі знають, що перший прийом їжі зранку дуже важливий. Але деякі класичні продукти для сніданку справді погіршують стан ваших зубів, особливо якщо ви чистите зуби перед їжею.

Що саме не треба вживати зранку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву стоматолога Андрея Божича видання Daily Express.

Що сказав стоматолог

За словами лікаря, відразу після чищення ваша емаль стає більш вразливою, і те, що ви їсте або п’єте, може або захистити, або пошкодити ваші зуби.

"Даючи час вашій емалі відновитися після ранкового чищення зубів і вибираючи правильні продукти, ви можете зберегти здоров’я ротової порожнини, насолоджуючись поживним сніданком", - сказав він.

Перший небажаний продукт - це апельсиновий сік. Хоча цей напій зазвичай багатий мікроелементами, такими як вітамін С, які, як відомо, покращують загальне здоров’я ясен, експерт припускає, що занадто раннє вживання може призвести до пошкодження емалі.

Якщо це станеться, нижній шар дентину може бути оголений, надаючи вашим зубам небажаного жовтуватого відтінку.

Вживання апельсинового соку в цей час підвищує ризик пошкодження. Краще почекати принаймні 30 хвилин або пити воду.

Білий хліб та солодкі швидкі сніданки (пластівці) також варто виключити зранку.

Зазвичай обидва ці продукти містять велику кількість цукру, який "прилипає до ваших зубів", живлячи шкідливі бактерії.

"Крохмаль може затримуватися і призводити до утворення зубного нальоту, якщо його з’їсти відразу після чищення зубів. Цільнозерновий хліб є кращим вибором", - наголосив лікар.

І останнє, але не менш важливе, доктор Божич звернув увагу на кілька видів фруктів. Подібно до апельсинового соку, цитрусові, такі як лимони, лайми та грейпфрути, також мають високу кислотність і можуть послабити емаль.

Замість цього він рекомендує віддати перевагу бананам і яблукам.

"Яйця, звичайний йогурт, цільнозернові тости та фрукти з низьким вмістом кислоти, такі як банани, забезпечують поживними речовинами без ризику ерозії емалі", - резюмував експерт.