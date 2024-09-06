Стоматолог назвав три моменти, коли ні в якому разі не можна чистити зуби

Чищення зубів - це щоденна рутина кожної людини. Але є три моменти, коли зуби чистити не потрібно.

Коли саме це робити не треба, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова стоматолога Шаді Манучері в TikTok.

Коли не треба чистити зуби

Стоматолог окреслила три конкретні ситуації, коли вона порадила б не тягнутися до зубної щітки та пасти.

Доктор Манучері настійно рекомендує не чистити зуби одразу після блювоти.

"Це, напевно, все, що ви хочете зробити після того, як вас вирвало, але насправді вміст шлунка надзвичайно кислий, а ваші зуби складаються з мінералів. Отже, коли вміст шлунка потрапляє в рот, тоді в роті дуже кислотно, і якщо ви відразу почистите зуб, кислота ще більше втиратиметься в зуб", - сказала вона.

Замість того, щоб відразу чистити зуби, стоматолог рекомендує почекати від 30 хвилин до години, перш ніж чистити зуби після блювоти. Щоб усунути неприємний присмак, вона пропонує полоскати рот рідиною, а потім водою, щоб нейтралізувати кислотність рота.

Також не треба чистити зуби після кави. Експерт-стоматолог вказала на кислу природу цього напою, особливо коли молоко та цукор змішані.

Замість цього вона радить почекати 20-30 хвилин, перш ніж чистити зуби, або використовувати ополіскувач для рота та питну воду.

Після сніданку

Доктор Манучері дає подібну пораду щодо сніданку, припускаючи, що ви не повинні чистити зуби відразу після їжі.

"Ви повинні почистити їх заздалегідь, тому що якщо ви почистите після сніданку, ви пошкодите свою емаль. Коли ви прокидаєтеся вранці, у вас є досить багато бактерій у роті, і це потрібно зробити до їжі", - резюмувала лікар.