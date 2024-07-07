Ці чотири продукти змусять вашу шкіру сяяти, а оточуючим вам заздрити

Що треба знати про харчування та шкіру?

Ми знаємо, що запалення в кишечнику може призвести до шкірних захворювань, таких як акне та екзема.

"Один зі способів, як ми можемо боротися з цим, підтримувати здоров’я шкіри та отримати той чудовий сяючий вигляд, якого ми всі хочемо,- це вживати продукти, які підтримують здоров’я нашого кишечника та містять багато необхідних антиоксидантів для нашої шкіри", - сказала дієтолог.

Які продукти треба їсти для здорової шкіри