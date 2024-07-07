Эти четыре продукта заставят вашу кожу сиять, а окружающим вам завидовать

Что нужно знать о питании и коже?

Мы знаем, что воспаление в кишечнике может привести к кожным заболеваниям, таким как акне и экзема.

"Один из способов, как мы можем бороться с этим, поддерживать здоровье кожи и получить тот прекрасный сияющий вид, которого мы все хотим, это употреблять продукты, которые поддерживают здоровье нашего кишечника и содержат много необходимых антиоксидантов для нашей кожи" , – сказала диетолог.

Какие продукты нужно есть для здоровой кожи