Эти четыре продукта заставят вашу кожу сиять, а окружающим вам завидовать

Красивая и здоровая кожа – это мечта почти каждого человека. Питание оказывает очень серьезное влияние на состояние нашей кожи, таким образом можно корректировать проблемы, возникающие на лице.
Что нужно есть для упругой и сияющей кожи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Федерику Амати в Instagram.
Мы знаем, что воспаление в кишечнике может привести к кожным заболеваниям, таким как акне и экзема.
"Один из способов, как мы можем бороться с этим, поддерживать здоровье кожи и получить тот прекрасный сияющий вид, которого мы все хотим, это употреблять продукты, которые поддерживают здоровье нашего кишечника и содержат много необходимых антиоксидантов для нашей кожи" , – сказала диетолог.
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