RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти четыре продукта заставят вашу кожу сиять, а окружающим вам завидовать

Фото: Какие продукты способствуют здоровой коже (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Красивая и здоровая кожа – это мечта почти каждого человека. Питание оказывает очень серьезное влияние на состояние нашей кожи, таким образом можно корректировать проблемы, возникающие на лице.

Что нужно есть для упругой и сияющей кожи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Федерику Амати в Instagram.

Что нужно знать о питании и коже?

Мы знаем, что воспаление в кишечнике может привести к кожным заболеваниям, таким как акне и экзема.

"Один из способов, как мы можем бороться с этим, поддерживать здоровье кожи и получить тот прекрасный сияющий вид, которого мы все хотим, это употреблять продукты, которые поддерживают здоровье нашего кишечника и содержат много необходимых антиоксидантов для нашей кожи" , – сказала диетолог.

Какие продукты нужно есть для здоровой кожи

  • Оливковое масло первого отжима является хорошим источником жира, который помогает поддерживать тонус кожи, а также содержит полифенолы, являющиеся антиоксидантами.
  • Бобы и ягоды содержат клетчатку, которые действительно полезны для общего здоровья кишечника, включая кожу.
  • Кефир содержит много пробиотических штаммов, уменьшающих воспаление.
  • Листовый зеленый песто, например, из дикого чеснока, он богат полифенолами и клетчаткой.
Читайте РБК-Украина в Google News
Кожа головыКрасотаСтиль жизни