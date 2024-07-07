Ці чотири продукти змусять вашу шкіру сяяти, а оточуючим вам заздрити

Красива і здорова шкіра - це мрія майже кожної людини. Харчування має дуже серйозний вплив на стан нашої шкіри, таким чином можна корегувати проблеми, які раптом виникають на обличчі.

Що треба їсти для пружної та сяючої шкіри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Федеріку Аматі в Instagram.

Що треба знати про харчування та шкіру?

Ми знаємо, що запалення в кишечнику може призвести до шкірних захворювань, таких як акне та екзема.

"Один зі способів, як ми можемо боротися з цим, підтримувати здоров’я шкіри та отримати той чудовий сяючий вигляд, якого ми всі хочемо,- це вживати продукти, які підтримують здоров’я нашого кишечника та містять багато необхідних антиоксидантів для нашої шкіри", - сказала дієтолог.

Які продукти треба їсти для здорової шкіри