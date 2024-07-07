Ці чотири продукти змусять вашу шкіру сяяти, а оточуючим вам заздрити
Красива і здорова шкіра - це мрія майже кожної людини. Харчування має дуже серйозний вплив на стан нашої шкіри, таким чином можна корегувати проблеми, які раптом виникають на обличчі.
Що треба їсти для пружної та сяючої шкіри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Федеріку Аматі в Instagram.
Що треба знати про харчування та шкіру?
Ми знаємо, що запалення в кишечнику може призвести до шкірних захворювань, таких як акне та екзема.
"Один зі способів, як ми можемо боротися з цим, підтримувати здоров’я шкіри та отримати той чудовий сяючий вигляд, якого ми всі хочемо,- це вживати продукти, які підтримують здоров’я нашого кишечника та містять багато необхідних антиоксидантів для нашої шкіри", - сказала дієтолог.
Які продукти треба їсти для здорової шкіри
- Оливкова олія першого віджиму є хорошим джерелом жиру, який допомагає підтримувати тонус шкіри, а також містить поліфеноли, які є антиоксидантами.
- Боби, і ягоди містять клітковину, які справді корисні для загального здоров’я кишечника, включно зі шкірою.
- Кефір містить багато пробіотичних штамів, які зменшують запалення.
- Листовий зелений песто, наприклад, з дикого часнику, він багатий поліфенолами та клітковиною
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