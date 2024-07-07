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Эти четыре продукта заставят вашу кожу сиять, а окружающим вам завидовать

Воскресенье 07 июля 2024 08:00
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Эти четыре продукта заставят вашу кожу сиять, а окружающим вам завидовать Фото: Какие продукты способствуют здоровой коже (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Красивая и здоровая кожа – это мечта почти каждого человека. Питание оказывает очень серьезное влияние на состояние нашей кожи, таким образом можно корректировать проблемы, возникающие на лице.

Что нужно есть для упругой и сияющей кожи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Федерику Амати в Instagram.

Что нужно знать о питании и коже?

Мы знаем, что воспаление в кишечнике может привести к кожным заболеваниям, таким как акне и экзема.

"Один из способов, как мы можем бороться с этим, поддерживать здоровье кожи и получить тот прекрасный сияющий вид, которого мы все хотим, это употреблять продукты, которые поддерживают здоровье нашего кишечника и содержат много необходимых антиоксидантов для нашей кожи" , – сказала диетолог.

Какие продукты нужно есть для здоровой кожи

  • Оливковое масло первого отжима является хорошим источником жира, который помогает поддерживать тонус кожи, а также содержит полифенолы, являющиеся антиоксидантами.
  • Бобы и ягоды содержат клетчатку, которые действительно полезны для общего здоровья кишечника, включая кожу.
  • Кефир содержит много пробиотических штаммов, уменьшающих воспаление.
  • Листовый зеленый песто, например, из дикого чеснока, он богат полифенолами и клетчаткой.

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