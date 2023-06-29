Ці чотири овочі можна посадити в липні і збирати потім урожай

Які овочі ще можна садити у липні

Редиска

Редиску необхідно сіяти раз на два тижні, щоб збирати врожай протягом літніх місяців. Ті, хто хоче отримати пізніший урожай, можуть садити зимові сорти з червня раз на два тижні протягом двох місяців. Ось важлива порада, щодо посадки редиски.

Дуже важливо для цього овоча тримати ґрунт вологим для харчування коренів і збирати врожай при необхідності.

Капуста пак-чой

Цей вид капусти можна сіяти навесні та влітку для отримання гарного врожаю. Цей овоч любить сонячне світло та вологий ґрунт. Дуже важливо постійно поливати пак-чой.

Морква

Моркву легко вирощують у різних кліматичних умовах. Липень - останній шанс городникам посадити моркву. Моркву не потрібно пересаджувати, і вона може залишатися на своєму початковому місці з посадки до збирання врожаю.

Буряк

Липень також є останнім шансом осадити буряки. Цей овоч обожнює сонце. По суті, що більше сонячного світла, то краще врожай. Не рекомендують садити цей овоч навесні, тому що він не переносить холоду. Поливайте його рясно, і він потішить урожаєм.