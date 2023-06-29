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Эти четыре овоща можно садить в июле и собрать потом урожай

Фото: Что посадить в июле (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

До июля остается всего несколько дней, а это значит, что садоводы скоро смогут посадить у себя множество новых культур и цветов. Июль также является последним месяцем, когда огородники могут сажать морковь и свеклу.

Какие овощи можно сажать в июле - рассказали в издании Express.

Какие овощи еще можно сажать в июле

Редис

Редис необходимо сеять раз в две недели, чтобы собирать урожай в течение летних месяцев. Те, кто хочет получить более поздний урожай, могут сажать зимние или сорта с июня раз в две недели в течение примерно двух месяцев. Вот важный совет по посадке редиса.

Очень важно для этого овоща держать почву влажной для питания корней и собирать урожай по мере необходимости.

Капуста пак-чой

Это вид капусты можно сеять весной и летом для получения хорошего урожая. Этот овощ любит солнечный свет и влажную почву. Очень важно постоянно поливать пак-чой.

Морковь

Морковь легко выращивать в разных климатических условиях. Июль - последний шанс огородникам посадить морковь. Морковь не нужно пересаживать, и она может оставаться на своем первоначальном месте с момента посадки до сбора урожая.

Свекла

Июль также является последним шансом осадить свеклу. Этот овощ обожает солнце. По сути, чем больше солнечного света, тем лучше урожай. Не рекомендуют сажать этот овощ весной, так как он не переносит холода. Поливайте его обильно, и он порадует урожаем.

Напомним, что эксперт рассказал, что будет с ценами на овощи в Украине летом.

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