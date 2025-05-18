Ці батончики не варто купувати і їсти навіть заради білка: що в них не так

Чим шкідливі протеїнові батончики

Важливо знати, що протеїнові батончики не є однозначно шкідливими - усе залежить від їхнього складу, кількості вживання.

Однак є кілька потенційно шкідливих аспектів.

Високий вміст цукру або підсолоджувачів

Деякі батончики містять високий рівень доданого цукру або штучні підсолоджувачі, які можуть викликати проблеми з ШКТ або негативно впливати на метаболізм при надмірному споживанні.

Американська асоціація серця стверджує, що 25 г - це добова норма доданого цукру для жінок та 36 г для чоловіків. Занадто багато доданого цукру підвищує ризик збільшення ваги, діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Варто вибирати батончик з вмістом не більше 7 г. Натуральні джерела доданого цукру, такі як концентровані фруктові соки та мед, не набагато кращі за цукор та сиропи. Вони можуть містити деякі поживні речовини, але все одно вважаються доданим цукром.

Висока калорійність

Незважаючи на те, що батончик виглядає маленьким, у ньому може бути 300-400 ккал і більше, що може призвести до набору ваги, якщо не враховувати це в загальному раціоні.

Якщо ви їсте батончик як їжу або багато займаєтесь спортом, то вам може знадобитися батончик із 200-400 калоріями. Однак, якщо ви цього не робите, то додаткові калорії можуть призвести до збільшення ваги.

Оброблений білок

Коли йдеться про білок, багато хто вважає, що чим більше його в батончику, тим краще для нарощування м’язів і схуднення. Але це не завжди так. Важливо знати, звідки береться цей білок.

Батончики з великою кількістю білка зазвичай містять багато обробленого білка, такого як соєвий або гороховий порошок. Ці білки, які часто називають ізолятами або концентратами, видобуваються з їхньої початкової їжі, тому вони не містять інших поживних речовин. Якщо протеїновий порошок є першим або другим інгредієнтом у списку інгредієнтів батончика, то саме звідти походить значна частина білка батончика.

Низька харчова цінність (у дешевших варіантах)

Деякі батончики містять багато білка низької якості або наповнювачів, які лише створюють враження "здорового продукту", але насправді не несуть користі.

Як зрозуміти, що батончик корисний

Читайте етикетку, а не маркетингові обіцянки

Не довіряйте лише написам на упаковці на кшталт "фітнес", "здоровий", "натуральний". Вивчайте харчову цінність і склад.

Перевіряйте вміст білка

Корисний батончик містить 15-20 г білка. Джерело має бути якісним - наприклад, сироватковий протеїн, яєчний або рослинний білок.

Зрозумілий склад

Інгредієнти мають бути зрозумілими: горіхи, насіння, білковий компонент, натуральні ароматизатори, а не список з 20+ хімічних назв.

Наявність клітковини

Якщо в батончику міститься 3-5 г клітковини, то це хороший знак. Вона покращує травлення і дає довге відчуття ситості.