Эти батончики не стоит покупать и есть даже ради белка: что в них не так

Чем вредны протеиновые батончики

Важно знать, что протеиновые батончики не являются однозначно вредными - все зависит от их состава, количества употребления.

Однако есть несколько потенциально вредных аспектов.

Высокое содержание сахара или подсластителей

Некоторые батончики содержат высокий уровень добавленного сахара или искусственные подсластители, которые могут вызывать проблемы с ЖКТ или негативно влиять на метаболизм при чрезмерном потреблении.

Американская ассоциация сердца утверждает, что 25 г - это суточная норма добавленного сахара для женщин и 36 г для мужчин. Слишком много добавленного сахара повышает риск увеличения веса, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Стоит выбирать батончик с содержанием не более 7 г. Натуральные источники добавленного сахара, такие как концентрированные фруктовые соки и мед не намного лучше сахара и сиропов. Они могут содержать некоторые питательные вещества, но все равно считаются добавленным сахаром.

Высокая калорийность

Несмотря на то, что батончик выглядит маленьким, в нем может быть 300-400 ккал и более, что может привести к набору веса, если не учитывать это в общем рационе.

Если вы едите батончик как еду или много занимаетесь спортом, то вам может понадобиться батончик с 200-400 калориями. Однако, если вы этого не делаете, то дополнительные калории могут привести к увеличению веса.

Обработанный белок

Когда речь идет о белке, многие считают, что чем больше его в батончике, тем лучше для наращивания мышц и похудения. Но это не всегда так. Важно знать, откуда берется этот белок.

Батончики с большим количеством белка обычно содержат много обработанного белка, такого как соевый или гороховый порошок. Эти белки, которые часто называют изолятами или концентратами, добываются из их исходной пищи, поэтому они не содержат других питательных веществ. Если протеиновый порошок является первым или вторым ингредиентом в списке ингредиентов батончика, то именно оттуда происходит значительная часть белка батончика.

Низкая пищевая ценность (в более дешевых вариантах)

Некоторые батончики содержат много белка низкого качества или наполнителей, которые лишь создают впечатление "здорового продукта", но на самом деле не несут пользы.

Как понять, что батончик полезен

Читайте этикетку, а не маркетинговые обещания

Не доверяйте только надписям на упаковке вроде "фитнес", "здоровый", "натуральный". Изучайте пищевую ценность и состав.

Проверяйте содержание белка

Полезный батончик содержит 15-20 г белка. Источник должен быть качественным - например, сывороточный протеин, яичный или растительный белок.

Понятный состав

Ингредиенты должны быть понятными: орехи, семена, белковый компонент, натуральные ароматизаторы, а не список из 20+ химических названий.

Наличие клетчатки

Если в батончике содержится 3-5 г клетчатки, то это хороший знак. Она улучшает пищеварение и дает долгое ощущение сытости.