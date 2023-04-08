UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці барвники для яєць насправді небезпечні: чим їх замінити

Які барвники насправді небезпечні (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Фарбування яєць до Великодня - давня українська традиція. Які тільки способи не вигадують, аби скласти найоригінальніший великодній кошик. Проте варто знати і пам'ятати, що деякі з барвників можуть становити реальну небезпеку для здоров'я.

Як не варто фарбувати яйця, дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Які барвники небезпечні

За словами хіміка Алли Іщенко, усі штучні барвники, які продаються в пакетиках, треба ретельно вивчати на склад.

Найнебезпечнішими серед харчових барвників є ті, які містять Е102, Е110, Е122 і Е124.

"Серед них ми можемо виділити Е110, який є похідною речовиною, проявляє канцерогенні властивості, тобто може викликати рак", - розповідає експерт.

Деякі з цих е-шок можуть провокувати гіперактивність у дітей і погіршення їх уваги.

Викликати рак може і барвник Е124. Він заборонений в Сполучених Штатах Америки, Фінляндії, Норвегії і ще в низці країн.

"Усі харчові барвники, зазначені на етикетках, викликають алергічні прояви, можуть проявляти свою негативну дію на шлунково-кишковий тракт", - зазначила експерт.

Звісно, барвник наноситься на шкаралупу, але вона має властивість тріскатися й залишатися на руках, коли ми чистимо яйця.

Чим замінити штучні барвники

Варто фарбувати великодні яйця за допомогою натуральних барвників. Найпопулярніший - цибулиння, яке дає насичений коричневий колір. Але не тільки:

  • для отримання зеленого кольору підійде шпинат,
  • для золотисто-жовтого - куркума,
  • для фіолетового - чорниця,
  • для коричневого - кава,
  • для червоного - журавлина.

Щоб пофарбувати яйця, варто зварити їх в насиченому розчині. Якщо ж фарба не береться, залиште готові яйця постояти кілька годин у "кольоровій воді".

Раніше ми писали про прикрі помилки у випіканні паски, які можуть зіпсувати настрій і свято.

Також дізнайтеся, які дріжджі найкраще підходять для паски.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяПасхасвято